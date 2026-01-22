Un imperial Sinner aplasta a Duckworth y avanza a 3ª ronda en Melbourne

Publicado por Williams Perdomo 22 de enero, 2026

El N.2 del mundo Jannick Sinner no perdió el tiempo este jueves en Melbourne y pasó por encima del australiano James Duckworth (88 del mundo) en tres sets 6-1, 6-4, 6-2 en segunda ronda del Abierto de Australia.

El cuádruple campeón de Grand Slam no tuvo que exprimirse para acceder a tercera ronda, sellando su victoria en algo menos de dos horas.

El italiano de 24 años, en su segundo partido de la temporada, sigue impresionando con esta 17ª victoria consecutiva, invicto desde su abandono a comienzos de octubre de 2025 en tercera ronda del Masters de Shanghái.

En dos partidos en Melbourne, Sinner, que se benefició del abandono del francés Hugo Gaston en primera ronda, sólo ha cedido un total de diez juegos.

En tercera ronda se enfrentará al estadounidense Eliot Spizzirri (85 del mundo).