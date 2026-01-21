Alcaraz y Medvedev pasan con susto mientras Gauff impresiona en Australia

Publicado por Israel Duro 21 de enero, 2026

El español y número uno de la ATP Carlos Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev y la estadounidense Coco Gauff pasaron a la tercera ronda del Abierto de Australia. Los dos hombres tuvieron que rehacerse tras un mal comienzo de torneo, mientras que Gauff necesitó tan sólo 78 minutos para deshacerse de la serbia Olga Danilovic, verdugo de Venus Williams.

El ganador de seis Grand Slam superó una dura prueba con el veterano alemán Yannick Hanfmann antes de ser capaz de derrotarlo y asegurarse su lugar en la tercera ronda del Abierto de Australia. El español, de 22 años, se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2 en la Rod Laver Arena.

Sin embargo, al principio le costó mucho trabajo imponerse a un jugador 12 años mayor que él y que nunca ha ganado un título en su carrera. "Sabía que iba a jugar muy bien. Conozco su nivel, ya he jugado contra él varias veces", dijo el número uno del mundo en declaraciones recogidas por AFP, que aspira a convertirse en el hombre más joven en completar los cuatro torneos de Grand Slam.

Hasta ahora, las pistas duras de Melbourne Park han sido su némesis, ya que no ha pasado de cuartos de final en sus cuatro visitas a Australia. El año pasado cayó en esa fase ante Novak Djokovic y el año anterior ante Alexander Zverev.

Halys puso a prueba los buenos propósitos de Medvedev

Peor incluso lo pasó Medvedev para continuar su camino en Australia. El tres veces subcampeón, conocido por sus arrebatos en pista, consiguió cumplir su promesa de mantenerse calmado a pesar de la presión a la que le sometió el francés Quentin Halys durante algo más de tres horas.

El combativo ruso mantuvo la calma bajo el sol para imponerse finalmente por 6-7 (9/11), 6-3, 6-4 y 6-2. Los momentos más complicados para el exnúmero 1 del mundo fueron el primer set que acabó cediendo en el vigésimo punto del desempate tras 68 minutos de un duelo titánico.

Halys, número 83 del ranking, mantuvo la presión sobre el saque de Medvedev al comienzo del segundo set, haciendo que el ruso comenzase a mostrar signos de estar perdiendo la calma. Sin embargo, a raíz de un magnífico revés a dos manos consiguió darle la vuelta a un partido que pasó a dominar.

El campeón del US Open de 2021 ganó tres juegos consecutivos para ponerse 3-2 arriba y se afianzó en el marcador al llevarse el segundo y tercer set, apretando las tuercas al decaído Halys, de 29 años, antes de despegar en el cuarto.

Medvedev, undécimo cabeza de serie, se medirá a continuación con el húngaro Fabian Marozsan en Melbourne Park.

Gauff impresiona en Australia

Quien no pasó apuros en Melbourne fue Coco Gauff. La joven de 21 años apenas necesitó 78 minutos para superar por un doble 6-2 a la serbia Danilovic.

La estadounidense ganó contundentemente los primeros cinco juegos para imponer su autoridad en la contienda, y venció 6-2, 6-2 en el Margaret Court Arena. "Casi perfecto", comentó Gauff sobre el partido.

Ahora deberá enfrentar a su compatriota Hailey Baptiste (N. 70), quien venció a la australiana Storm Hunter en sets consecutivos.