Los Spurs se desinflan en Houston con un gris 'Wemby' mientras Doncic se luce en Denver

Publicado por Israel Duro 21 de enero, 2026

Los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, dejaron escapar una amplia ventaja este martes hasta caer en el derbi texano ante los Houston Rockets por 111-106, mientras Los Angeles Lakers visitaron con éxito a los Denver Nuggets con un recital de Luka Doncic

Apenas un día después de batir a los Utah Jazz, los Spurs tiraron por la borda un valioso triunfo ante los Rockets, rival directo en la Conferencia Oeste, con un ruinoso último cuarto. Los texanos se atascaron en el lanzamiento exterior (0-13 en triples) y del otro lado el joven tirador Reed Sheppard los castigó con 21 puntos y 4 triples desde el banco.

Wembanyama mostró el mismo nivel de desacierto que sus compañeros, terminando con apenas 14 puntos y 10 rebotes, en una serie de 5-21 en tiros de campo y 0-7 en triples. Enfrente, su rival en la pintura, el turco Alperen Sengun, rozó el triple doble con 20 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias y el veterano Kevin Durant se quedó en 18 unidades para los Rockets.

Los Spurs llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el tercer cuarto a lomos del inspirado Julian Champagnie, que logró 27 puntos y 8 triples, 6 de ellos en la primera mitad. San Antonio, que había ganado el primer duelo texano en noviembre, se mantiene en el segundo lugar del Oeste con un registro de 30 victorias y 14 derrotas.

Los Rockets (26-15) son cuartos del sector y volverán a ejercer de anfitriones en el siguiente choque ante los Spurs el 28 de enero.

Doncic celebró con un triple doble ser el más votado por los aficionados para el All Star

Luka Doncic celebró ser el jugador más votado por los aficionados para el Juego de las Estrellas con un monumental triple doble en el triunfo de los Lakers en Denver por 115-107. El esloveno elevó su casillero hasta los 38 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias mientras LeBron James terminó de nuevo cerca de su primer triple doble con 41 años, con un registro de 19-9-8.

Un parcial de 12-0 en el último cuarto asfaltó la victoria de los Lakers, que levantaron también una desventaja de 16 puntos (80-64) ante unos Nuggets que siguen extrañando a su líder, el lesionado Nikola Jokic.

Los angelinos se colocaron en el quinto lugar del Oeste con un balance de 26-16, empatados con los Phoenix Suns, que vencieron 116-110 a los Philadelphia 76ers en el regreso de Jalen Green (12 puntos) tras dos meses de baja.

Los Warriors caen en su primer partido sin Butler

Los Golden State Warrior cayeron 145-127 ante los Toronto Raptor en el primer partido desde la grave lesión de Jimmy Butler, que lo mantendrá de baja el resto de la temporada. El escolta, de 36 años, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la victoria del lunes ante los Miami Heat.

Asimilando todavía el golpe, los Warriors no pudieron con unos Raptors comandados por el base Immanuel Quickley, que llegó a los 40 puntos y 10 asistencias. Steve Kerr, técnico de Golden State, recurrió a Jonathan Kuminga, al que mantenía fuera de la rotación, para compensar los puntos que le faltan sin Butler.

El alero congoleño, que ha solicitado el traspaso a otro equipo por la falta de minutos, anotó 20 puntos en 21 minutos desde el banco mientras el estelar Stephen Curry se quedó en 16.