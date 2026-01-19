Publicado por Víctor Mendoza 19 de enero, 2026

Los New England Patriots y Los Angeles Rams sellaron este domingo su pase a las finales de conferencia de la NFL. En el camino quedaron los Houston Texans, derrotados por los Patriots 28-16, y los Chicago Bears, quienes cayeron ante los Rams 20-17.

Los de Nueva Inglaterra y los angelinos se verán con los Denver Broncos y los Buffalo Bills en las finales del próximo domingo, con la mira puesta en la siguiente instancia: el Super Bowl LX.

Así quedaron los cruces, fechas y estadios para definir al campeón de la NFL:

National Football Conference ( NFC ): Denver Broncos vs. New England Patriots — 25 de enero, 3:00 pm ET en el Empower Field en Mile High, Denver, Colorado.

( ): — Empower Field en Mile High, Denver, Colorado. American Football Conference (AFC): Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams — 25 de enero, 6:30 pm ET en el Lumen Field, Seattle, Washington.

Los ganadores tendrán una cita el mes siguiente en California:

Super Bowl LX: — 8 de febrero, 6.30 pm EST en el Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

El pase de los Patriots

En la temporada 2025-26, los Patriots rompieron una racha de tres años sin clasificar a los playoffs y lo hicieron con el surgimiento de Drake Maye en la posición de mariscal de campo, según AFP.

Maye, de 23 años, completó 16 de 26 pases para 179 yardas y tres touchdowns contra los Texans en una tarde de serias complicaciones climatológicas en el Gillette Stadium (New England). "Estoy orgulloso de mis compañeros", dijo Maye. "Hemos jugado un gran partido batallando el clima".

El partido que se mantuvo cerrado durante tres cuartos se definió con un pase de 32 yardas de Maye para el receptor Kayshon Bouttle, quien llevó el ovoide directo a zona de anotación para elevar la ventaja a 12 puntos temprano en el cuarto período.

New England es un equipo marcado por la influencia latina con el pateador venezolano Andrés Borregales, quien se mantuvo perfecto en la jornada con tres puntos extra, y el colombiano Christian González, pieza determinante en la defensa.

"Significa mucho para nosotros", dijo González sobre la oportunidad de pelear por el campeonato de la AFC. "Nadie contaba con nosotros en esta instancia, debemos seguir trabajando día con día".

Los de Houston llegaron al partido de este día con una racha de 10 triunfos consecutivos. Sin embargo, el joven Stroud no tuvo su mejor presentación con 212 yardas, un touchdown y cuatro costosas intercepciones. Además, sufrieron la lesión de piezas clave durante el partido al perder a dos de sus alas cerradas en Cade Stover y Dalton Schultz.

Los Rams avanzaron en tiempo extra

Los Angeles Rams se impusieron en tiempo extra sobre los Chicago Bears con un gol de campo de Harrison Mevis de 42 yardas. "Sabía que si dependía de mí definir el partido, estaba listo para este momento", dijo el pateador de 23 años.

El cuadro angelino debió reponerse a un pase sublime de Caleb Williams para Cole Kamet que igualó el marcador a 17 con 18 segundos por jugar en el cuarto período.

Acostumbrados a remontar en las peores condiciones, los Bears se volvieron amplios favoritos para avanzar a la final de conferencia hasta que Williams lanzó una intercepción que derivó en el gol de campo ganador de los Rams.

"Fue un partido muy loco, nuestra defensa dominó el juego", dijo el mariscal de campo, Matthew Stafford a NBC. "La jugada de Caleb fue espectacular para llevar el partido al tiempo extra".

Stafford terminó el partido con una línea de 258 yardas, sin touchdowns, Williams tuvo una yarda menos y aunque anotó dos touchdowns, las tres intercepciones tuvieron un peso mayor.

Los Broncos perdieron a Josh Allen, los Seahawks llegan con confianza

Los dos pases del sábado fueron diametralmente opuestos. Mientras que los Denver Broncos necesitaron de la prórroga para superar a los Buffalo Bills 33-30, los Seattle Seahawks aplastaron 41-6 a los San Francisco 49ers.

Los Broncos deberán pisar el Empower Field sin el prometedor Bo Nix. El mariscal de campo, de 25 años, se fracturó el tobillo derecho en un lanzamiento en la penúltima jugada del partido. Desde el equipo confirmaron que quedará relegado al banquillo el resto de la temporada.

Los Seattle Seahawks, por su parte, llegan con altos niveles de confianza: tardaron 13 segundos en lograr el primer touchdown con una joya de Rashid Shaheed, que convirtió una devolución de patada en una descomunal carrera de 95 yardas. Seattle vencía por 17-0 al final del primer cuarto y sólo quitó el pie del acelerador cuando alcanzaron el resultado definitivo al inicio del último periodo.