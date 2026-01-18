Camino al Super Bowl LX: Denver elimina a Bills pero pierde a Bo Nix, Seattle arrasa a 49ers y así quedarán las Finales

Publicado por Víctor Mendoza 18 de enero, 2026

Victoria pírrica de los Denver Broncos en los playoffs de la NFL. A pesar de eliminar a los Buffalo Bills de Josh Allen, quienes una vez más repiten la frustración de una eliminación temprana, los Broncos perdieron por el resto de la temporada al quarterback Bo Nix.

El triunfo de los Broncos sobre los Bills 33-30 en la prórroga abrió la ronda divisional de los playoffs de la liga de football americano, que continuó el sábado con una aplastante victoria 41-6 de los Seattle Seahawks sobre los San Francisco 49ers.

Broncos vs. Bills: gran noche para Lutz, mala para Bo Nix, pésima para Josh Allen

El prometedor Bo Nix no podrá guiar a Denver hasta su primer Super Bowl desde 2016 a causa de la lesión sufrida en la recta final del triunfo ante Bills. El mariscal de campo, de 25 años, se fracturó el tobillo derecho en un lanzamiento en la penúltima jugada del partido, que se decantó a favor de los locales con un gol de campo de Wil Lutz.

Nix "tiene una cirugía programada para el martes que lo dejará fuera para el resto de la temporada", confirmó su entrenador, Sean Payton.

La noche en Colorado fue también aciaga para Josh Allen, el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, que cometió un insólito carrusel de errores con dos intercepciones y tres balones perdidos. "Esta noche les fallé a mis compañeros", declaró Allen con lágrimas en los ojos. "Esto se me va a quedar grabado por mucho tiempo. No se puede ganar con cinco pérdidas de balón".

Pese a lanzar para 283 yardas y tres touchdowns, Allen volvió a quedarse corto en el camino al Super Bowl, que los Bills no disputan desde los cuatro seguidos perdidos entre 1991 y 1994. Allen, que arrastraba varios problemas físicos, había sido el héroe del triunfo de la semana pasada ante Jacksonville Jaguars en la ronda de comodines.

Los Broncos, de su lado, estaban frescos físicamente tras librarse de la ronda de comodines como primer sembrado.

Denver mandó en el marcador durante gran parte del partido pero necesitó de una providencial intercepción en el tiempo extra de Ja'Quan McMillian, que recuperó la pelota para los Broncos permitiendo que Wil Lutz convirtiera el gol de campo ganador de 23 yardas.

Seahawks vs. 49ers: paliza en el Lumen Field

Si el cruce de los Broncos y los Bills fue parejo hasta la prórroga, el de los Seahawks contra los 49ers fue lo opuesto: los de Seattle arrasaron con 35 puntos de diferencia en el marcador en casa, el Lumen Field. Hasta aquí llegó el sueño de San Francisco, que podría haber disputado la final del Super Bowl en casa el 8 de febrero.

Una semana atrás, los 49ers fueron capaces de destronar a los campeones Philadelphia Eagles pero su enorme lista de bajas, a la que se sumó este sábado George Kittle, fue demasiado lastre ante unos Seahawks descansados y autoritarios.

Los locales sólo tardaron 13 segundos en lograr el primer touchdown con una joya de Rashid Shaheed, que convirtió una devolución de patada en una descomunal carrera de 95 yardas. Seattle vencía por 17-0 al final del primer cuarto y sólo quitó el pie del acelerador cuando alcanzaron el resultado definitivo al inicio del último periodo, permitiendo que el quarterback Sam Darnold se retirara al banco.

Darnold sólo necesitó sumar 124 yardas y un touchdown de pase ya que Seattle fue un rodillo en el juego terrestre, con el corredor Kenneth Walker III devorando 116 yardas y logrando tres anotaciones.

Con apenas 35 yardas, la amenaza del estelar running back Christian McCaffrey no fue esta vez suficiente para los 49ers, que sólo dieron señales de vida con dos goles de campo de Eddy Piñeiro que los acercó 17-6 en el segundo cuarto.

¿Cómo quedan las Finales de Conferencia?, ¿cómo sigue el camino al Super Bowl LX?

Los Seahawks, primer sembrado de la Conferencia Nacional, jugarán el 25 de enero en la final del sector ante el ganador del duelo de este domingo entre los Chicago Bears y Los Angeles Rams, según AFP.

De su lado los Broncos, primer cabeza de serie de la Conferencia Americana, buscarán también un boleto al Super Bowl el 25 de enero frente al vencedor del choque del domingo entre los New England Patriots y los Houston Texans.

El cronograma de los próximos partidos es: