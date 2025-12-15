Los Bills frenan a los Patriots y eliminan a los Chiefs

Publicado por Williams Perdomo 15 de diciembre, 2025

Josh Allen impulsó el domingo a los Buffalo Bills a una sorprendente remontada ante los Patriots, mientras las esperanzas de playoffs de los Kansas City Chiefs NFL terminaron con la lesión de su quarterback estrella.

La victoria de los Bills por 35-31 -tras ir perdiendo 21-0- en condiciones bajo cero acabó con la racha de 10 victorias consecutivas de New England y mantuvo viva la lucha por el título de la división Este de la AFC.

"Lo que hace a este equipo este equipo -- no estamos fuera de él, vamos a seguir luchando una jugada a la vez, no importa cuál sea el marcador", dijo Allen.

El actual Jugador Más Valioso de la NFL Allen orquestó cinco drives consecutivos para touchdowns, frustrando al menos temporalmente el intento de los Patriots de recuperar el título de división de Buffalo después de cinco años.

El resultado subrayó el estatus de Buffalo como gran favorito a la Super Bowl a pesar de su inconsistente forma esta temporada.

"En los últimos cinco años, más o menos, hemos tenido un éxito sostenido, pero nunca hemos podido sellar nuestro billete para la Super Bowl... ése es el sueño de todo equipo", dijo Allen.

Los Patriots habían dominado por completo el primer cuarto, con el quarterback Drake Maye consiguiendo dos touchdowns en la nieve.

Los Bills contraatacaron. Allen logró tres touchdowns de pase.

Henderson recuperó brevemente la ventaja para New England con un sprint de 65 yardas. Pero el corredor James Cook irrumpió para anotar el touchdown ganador del partido.

New England --que dominó la NFL en la era de Tom Brady en las décadas de 2000 y 2010, pero que ha enfrentado una difícil reconstrucción-- aún aventaja a los Bills por un solo partido con tres por jugar.

Chiefs fuera

Mientras tanto, los Kansas City Chiefs, el equipo más dominante de la NFL en la última década, vieron cómo se acababan oficialmente sus escasas esperanzas de llegar a los playoffs.

Para colmo de males, el mariscal de campo Patrick Mahomes salió cojeando del campo con un ligamento roto de la rodilla izquierda.

"No sé por qué ha tenido que pasar esto. Y no voy a mentir (duele)", publicó Mahomes en las redes sociales, prometiendo "volver más fuerte que nunca".

La derrota por 16-13 ante Los Ángeles Chargers, combinada con otros resultados, significa que los Chiefs se perderán los playoffs por primera vez desde 2014.

Kansas City ha ganado tres Super Bowls de cinco apariciones desde 2020,pero vio un brusco bajón de forma esta temporada.

"Los chicos están abatidos",dijo el entrenador Andy Reid. "Se dejaron la piel para ganar el partido... no es una gran sensación".

Los Rams de Los Ángeles y los Broncos de Denver se convirtieron en los primeros equipos en garantizarse la postemporada de fútbol americano.

Los Rams derrotaron 41-31 a los Lions a pesar de ir perdiendo 24-14. Detroit se derrumbó mientras el quarterback favorito al MVP de esta temporada, Matthew Stafford, dirigía el show de los Rams con dos touchdowns de pase.

La victoria se vio empañada por una lesión en los isquiotibiales del receptor estelar Davante Adams.

En Denver, momentos después de que el linebacker estrella de los Green Bay Packers, Micah Parsons, saliera cojeando del campo con otra lesión de aspecto desagradable, los Broncos se adelantaron con un pase de touchdown a Troy Franklin y ganaron 34-26.

Vuelve Rivers

Los Indianapolis Colts pusieron de titular a un quarterback que se retiró hace cinco años y que desde entonces ha estado entrenando fútbol americano de instituto.

Philip Rivers, de 44 años, entró en juego contra los Seattle Seahawks después de que los Colts perdieran a Daniel Jones por una lesión de final de temporada el pasado fin de semana.

Rivers logró un touchdown de ocho yardas, lo que provocó celebraciones salvajes, unos 1.800 días después del anterior del abuelo.

Pero un gol de campo de los Seahawks en el último suspiro dio a Seattle, sin touchdown, una victoria por 18-16, agriando la historia de la remontada.

Los Baltimore Ravens acabaron con las escasas esperanzas de Cincinnati en los playoffs con una dominante victoria por 24-0.

Y el mariscal de campo de Jacksonville, Trevor Lawrence, logró cinco touchdowns de pase y uno de carrera mientras los Jaguars demolían a los New York Jets por 48-20.