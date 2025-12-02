Los Suns sorprenden con paliza sobre los Lakers de LeBron James y Luka Doncic

Publicado por Williams Perdomo 2 de diciembre, 2025

Los Phoenix Suns tuvieron una noche perfecta este lunes en el Cryptocom Arena (Los Ángeles) al imponerse 125-108 sobre Los Angeles Lakers detrás de 33 puntos del alero Dillon Brooks.

A continuación las tres escenas más relevantes de la jornada de la NBA:

Gillespie anota ocho triples, LeBron extiende racha

Anotando 17 de sus 39 intentos de larga distancia, incluidos ocho de Collin Gillespie, los Phoenix Suns cumplieron con el objetivo de imponerse sobre unos Lakers que se vieron faltos de energía en su propia cancha.

Los Suns dominaron la zona pintada 54-46 y completaron 35 asistencias contra 18 de los Lakers.

La mala noticia para el cuadro de Arizona fue la lesión de Devin Booker, quien abandonó el partido con molestias musculares.

Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, fue una de varias celebridades presentes en la histórica instalación.

Por los Lakers, LeBron James disputó 32 minutos en los que anotó 10 unidades, suficiente para extender la racha a 1.297 partidos consecutivos anotando en doble dígitos.

El esloveno Luka Doncic fue el máximo anotador del partido con 38 unidades siendo la principal fuente de ataque del equipo dirigido por JJ Redick.

Los angelinos sufren su quinta derrota de la temporada acompañada de 15 triunfos en el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Wizards remontan y agudizan la crisis de los Bucks

Los Washington Wizards se impusieron 129-126 sobre los Milwaukee Bucks en el Capital One Arena (Washington) gracias a un robo y una volcada de Bilal Coulibaly con 5,4 segundos en el cuarto período.

El cuadro capitalino ha ganando dos de los últimos tres partidos después de una racha de 14 derrotas consecutivas.

En el tercer cuarto, los Bucks alcanzaron a liderar 81-65 pero rápidamente vieron como la ventaja se evaporaba antes del final del tercer cuarto.

Por los Bucks, Kevin Porter Jr. marcó 30 puntos y fue el máximo anotador mientras que el griego Giannis Antetokounmpo tuvo una línea final de 26 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.

Milwaukee ha perdido ocho de sus últimos diez partidos y se ubica en la undécima posición en la tabla de posiciones de la Conferencia Este.