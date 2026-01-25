Gauff supera a Muchova y se clasifica para los cuartos de final del Abierto de Australia

Publicado por Virginia Martínez 25 de enero, 2026

Coco Gauff cedió un set por segundo partido consecutivo antes de abrirse camino hacia sus terceros cuartos de final consecutivos en el Australian Open.

La tercera cabeza de serie estadounidense se impuso a la veterana checa Karolina Muchova por 6-1, 3-6 y 6-3 en el Margaret Court Arena, pero necesitó casi dos horas para lograrlo.

La ucraniana Elina Svitolina, duodécima cabeza de serie, y la rusa Mirra Andreeva, octava de 18 años, se enfrentarán por un puesto en semifinales.

"Definitivamente elevó su juegoy pensé que a veces fui un poco pasiva, pero es realmente difícil jugar contra ella", dijo la campeona del Abierto de Francia 2025 y del Abierto de Estados Unidos 2023.

"Ella juega con tanta variedad, que nunca sabes lo que vas a hacer. Estoy muy contenta de superar este hoy."

Gauff, de 21 años, nunca ha pasado de semifinales en Melbourne Park.

Muchova tenía pedigrí, pugnaba por alcanzar los cuartos de final del octavo Grand Slam de su carrera y se complicó la vida tras un comienzo lento.

Gauff tenía una ventaja psicológica antes de golpear una bola, ya que había ganado sus cuatro enfrentamientos previos y nunca había perdido un set, incluida una fácil victoria en la Copa de Estados Unidos este mes.

Y empezó de la mejor manera posible, con quiebres consecutivos sobre Muchova, que cometió una serie de errores no forzados, y se puso 4-0 por delante.

El saque de Gauff ha sido su talón de Aquiles en los últimos tiempos, pero al principio tuvo pocos problemas con él.

En cambio, fue Muchova la que tuvo problemas, ganando sólo el 33% de sus primeros puntos de saque en el set.

La jugadora checa finalmente mantuvo el 1-5 para evitar el temido bagel, pero eso sólo retrasó lo inevitable y Gauff se llevó el set en 30 minutos.

Muchova comenzó con más intención en el segundo set, aguantando y aprovechando los problemas de saque de Gauff para ponerse 2-0 por delante.

Gauff volvió a romper, pero de nuevo no pudo aguantar y Muchova le arrebató un set por primera vez en su carrera.

El momento crucial del tercer set llegó cuando Muchova derramó una derecha larga al saque para dar a Gauff tres puntos de ruptura en el tercer juego, con otro tiro flojo de la checa sellando su destino.

Gauff mantuvo el saque para el 4-1 y selló con seguridad la victoria en su cuarto punto de partido.