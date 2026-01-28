Patriots contra Seahawks: un Super Bowl con mucha presencia hispana

Publicado por Williams Perdomo 28 de enero, 2026

Cuando el balón vuele en el Super Bowl LX, millones de personas verán mucho más que una final de la NFL. También se tratará de un partido con mucho poder hispano: al menos cinco jugadores con raíces hispanas formarán parte del duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, llevando al escenario más grande del deporte sus historias.

En el cartel musical, los hispanos también dirán presente con Bad Bunny como cabeza del halftime show, marcando un hito al ser el primer artista hispano en liderar ese espectáculo principal en la historia del Super Bowl.

Además de Bad Bunny, la amplia presencia de jugadores con raíces hispanas podría ser también un punto de inflexión para la expansión de la NFL.

Omnipresente en Estados Unidos, el mayor mercado deportivo mundial, la liga ha lanzado recientemente sus redes sobre otras regiones, especialmente Hispanoamérica y Europa.

Además de México, donde cuenta con una apasionada afición, la NFL aterrizó en 2024 en Sao Paulo, sede de los dos primeros partidos de fase regular en Sudamérica.

Estos playoffs también han visto crecer el interés en países históricamente menos atraídos por el football americano como Colombia y Venezuela, gracias a dos figuras actuales de los Patriots.

Los hispanos en el Super Bowl

Christian González, de padre colombiano y madre estadounidense, ha sido uno de los puntales del retorno de New England al Super Bowl por primera vez desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady.

El esquinero texano, elegido para el Juego de las Estrellas (Pro Bowl), dejó su impronta en la victoria del domingo frente a los Denver Broncos con una intercepción decisiva a dos minutos del final en medio de una fuerte nevada.

Venezuela también estará representada en el Super Bowl a través del pateador Andy Borregales, quien nació en Caracas y se trasladó de niño con su familia a Miami.

El safety Jaylinn Hawkins es otro de los Patriotas con raíces latinas al contar con familia panameña.

Los Seahawks, que no llegaban a un Super Bowl desde la derrota ante Patriots en 2015, también contribuirán a la inédita delegación con Elijah Arroy. El tight end floridano, de 22 años y también en su primer curso en la NFL, tiene ascendencia familiar mexicana y vivió una parte de su juventud en Cancún.

Entre tanto, Julian Love también dirá presente con los Seattle Seahawks. Veterano de la liga, Love aporta experiencia y liderazgo desde la secundaria del equipo. Tiene ascendencia mexicana y cubana.