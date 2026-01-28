Djokovic tiene suerte y se cita con Sinner en las semifinales de Melbourne

El serbio Novak Djokovic celebra su victoria en el Abierto de Australia AFP.

Publicado por Williams Perdomo 28 de enero, 2026

Novak Djokovi admitió que tuvo suerte después de que su rival Lorenzo Musetti se retirara lesionado el miércoles para enviar al grande serbio a su decimotercera semifinal del Abierto de Australia y a un enfrentamiento con el vigente campeón Jannik Sinner.

Antes, en la undécima jornada en Melbourne, Jessica Pegula y Elena Rybakina ganaron en sets corridos y se enfrentarán por un puesto en la final.

Djokovic, de 38 años, que persigue su récord histórico de 25ª corona de Grand Slam, tiene a los dioses del tenis sonriéndole.

Su rival de octavos de final, Jakub Mensik, se retiró sin golpear una bola y Musetti se vio obligado a retirarse con el italiano ganando 6-4, 6-3 y 1-3 en la Rod Laver Arena.

El quinto cabeza de serie Musetti estaba bien arriba cuando necesitó tratamiento en la parte superior de su pierna derecha, y con su movimiento muy impedido, se vio obligado a tirar la toalla a regañadientes.

"Lo siento mucho por él, era mucho mejor jugador, yo estaba de camino a casa esta noche", dijo Djokovic, que había cometido muchos errores y estaba al borde del abismo.

"Me ha pasado unas cuantas veces. Él tenía todo bajo control (...) Tan desafortunado, no sé qué más decir", dijo.

"Debería haber sido el ganador hoy, sin duda. Tengo mucha suerte de superar esto hoy", agregó.

Djokovic ha estado tratando de superar a Margaret Court y lograr el hito 25 desde su último gran título en el US Open en 2023.

Cada vez ha resultado más difícil con la aparición de Sinner y el número uno del mundo Carlos Alcaraz.

Djokovic,que necesitó tratamiento durante el partido por una espantosa ampolla, añadió: "Voy a redoblar mis oraciones y mi gratitud esta noche a Dios por darme de nuevo esta oportunidad."

El italiano Sinner, segundo cabeza de serie, estuvo sublime al imponerse al estadounidense Ben Shelton, de gran servicio, por 6-3, 6-4 y 6-4.

Sinner tiene un récord de victorias y derrotas de 6-4 sobre Djokovicy ha ganado sus últimos cinco enfrentamientos.

A pesar de ello, Sinner dijo que Djokovic sigue marcando la pauta en cuanto a profesionalidad.

"Yo, con 24 años, tengo la suerte de tener a alguien como él delante de mis ojos,y espero poder aprender algo", dijo Sinner, que junto a Alcaraz ha dominado los últimos ocho majors.

"Es una inspiración para todos nosotros yespecialmente para los jugadores jóvenes",añadió.

Alcaraz se enfrenta al tercer cabeza de serie, Alexander Zverev, en la otra semifinal.

Pegula prepara el choque contra Rybakina

La kazaja Rybakina, nacida en Moscú y campeona de Wimbledon en 2022, sorprendió a la segunda cabeza de serie Iga Swiatek por 7-5 y 6-1 y se clasificó para semifinales.

Pegula se deshizo de Amanda Anisimova por 6-2 y 7-6 (7/1) en un duelo de estadounidenses.

La bicampeona Aryna Sabalenka se mide a la ucraniana Elina Svitolina, duodécima cabeza de serie, en la otra semifinal.

Rybakina ya estuvo una vez en la final de Melbourne, en 2023 cuando perdió en tres duros sets ante Sabalenka.

La quinta cabeza de serie, de 26 años, se tomó su última victoria con calma, afirmando que una mentalidad más tranquila le ayudó en el fragor de la batalla.

"Al principio, cuando es la primera final y vas tan far en un torneo, por supuesto que estás más emocionada", dijo Rybakina.

"Ahora siento que sólo estoy haciendo mi trabajo, intentando mejorar cada día. Así que es como otro día, otro partido."

La derrota privó a Swiatek de su último intento de conseguir el Grand Slam de los cuatro majors en su carrera, tras haber ganado ya Wimbledon, el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos.

Pegula, sexta cabeza de serie, y Rybakina se han repartido tres victorias cada una en los seis partidos que han disputado hasta la fecha.

Pegula se acerca a su primer gran título a los 31 años y, al igual que Rybakina, aún no ha cedido ningún set.

"Es increíble", dijo Pegula al referirse a su primera semifinal en Australia, tras derrotar a la defensora del título, Madison Keys, en la ronda anterior.

La cuarta cabeza de serie, Anisimova, cometió 44 errores no forzados frente a los 21 de Pegula.

Su frustración se desbordó al final cuando sus esperanzas de alcanzar su tercera gran final consecutiva se desvanecieron en un mar de errores.