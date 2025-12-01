Gilgeous-Alexander lidera al Thunder a duodécima victoria consecutiva en la NBA

Publicado por Williams Perdomo 1 de diciembre, 2025

Oklahoma City Thunder se mantuvo como líder indiscutible de la Conferencia Oeste de la NBA al imponerse este domingo 123-115 sobre los Portland Trail Blazers y lograr su duodécima victoria consecutiva con Shai Gilgeous-Alexander como máximo anotador con 26 puntos.

A continuación las tres escenas más relevantes de la jornada:

Oklahoma City tomó revancha frente a los Blazers

Tras los primeros 21 partidos de la temporada, Oklahoma City se ha consolidado como el mejor equipo de la NBA con un balance de 20 victorias y apenas una derrota, precisamente la que sufrió ante los Blazers dirigidos por el brasileño Tiago Splitter.

En el Moda Center (Portland), la historia fue completamente distinta gracias a los 26 puntos del canadiense Gilgeous-Alexander, diez de ellos desde la línea de tiros libres.

Los campeones defensores cuentan con el mejor inicio de temporada desde la temporada 2015-16 en la que Golden State ganó los primeros 20 partidos de manera consecutiva.

Por los Blazers, el israelí Deni Avdija destacó con un triple doble de 31 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.

Dominicano Anthony-Towns se luce ante Toronto

Los New York Knicks no tuvieron problemas para superar 116-94 a los Toronto Raptors frente a 19.812 aficionados en el mítico Madison Square Garden en el corazón de Manhattan.

El cuadro canadiense anotó la primera canasta del partido y sostuvo el liderato por unos segundos, el resto del juego fue todo para los neoyorquinos que tuvieron una racha de hasta 14 puntos al hilo.

El dominicano Karl Anthony-Towns fue el máximo anotador con 22 puntos mientras que el alero Josh Hart completó un doble-doble con 20 puntos y 12 rebotes.

Hart, de 30 años, suma 48 rebotes y 28 asistencias en sus últimos cuatro partidos.

Jalen Brunson, a quien Mike Brown consideró un candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP), fue el tercer mejor anotador con 18 unidades en una noche de pobre efectividad desde la cancha con un 32% (6/19).

Pese a la derrota, Toronto reporta una mejora significativa en sus primeros 20 partidos con 14 triunfos y seis derrotas a diferencia de los cinco triunfos y 15 derrotas del 2024.

Doncic lidera a los Lakers ante ausencia de James

Los Angeles Lakers derrotaron 133-121 a los New Orleans Pelicans en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Ante la ausencia de LeBron James por una molestia en su pie izquierdo, Luka Doncic tomó las riendas con 34 puntos, capturando 12 rebotes y sirviendo siete asistencias.

La lucha fue compartida con Austin Reaves, quien fue el segundo mejor anotador del cuadro angelino con 33 unidades.