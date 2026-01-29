NBA: LeBron y los Lakers, vapuleados en Cleveland

Publicado por Carlos Dominguez 29 de enero, 2026

(AFP) En lo que podría haber sido la última presentación de LeBron James en Cleveland, los Cavaliers dominaron este miércoles a Los Angeles Lakers y se impusieron por 129-99 en la NBA.

Estas fueron las escenas más destacadas de la jornada del miércoles en la liga:

LeBron la pasó mal en Cleveland

Con Donovan Mitchell al frente, autor de 25 puntos, Cleveland arrolló a los Lakers y frustró lo que pudo ser la despedida de LeBron en la ciudad, donde la afición lo recibió con una ovación.

James, máximo anotador en la historia de la NBA y responsable del único título de los Cavaliers en 2016 antes de marcharse a los Lakers, aún no ha revelado si continuará su carrera después de esta campaña, la número veintitrés de su trayectoria, un hito en la liga.

El veterano de 41 años, dueño de cuatro títulos de la NBA y cuatro premios al Jugador Más Valioso, sumó 11 puntos, cinco asistencias, tres rebotes y un robo en los 27 minutos que disputó este miércoles con los Lakers.

Pese a la derrota, una noche dedicada a James

LeBron James, nacido en la vecina ciudad de Akron, recibió una ovación de los aficionados que abarrotaron el recinto al ser anunciado como parte del quinteto inicial.

El jugador se tapó el rostro para disimular la emoción mientras la afición lo ovacionaba de pie durante un video especial de “bienvenida a casa” proyectado en la pantalla gigante. "Sin duda, siempre hay emociones para él al regresar aquí", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

"Durante el video de homenaje se pudo ver que estar de vuelta aquí es muy importante para él. Hay un elemento humano en todo esto".

Donovan Mitchell comprendió que, pese a que los Cavaliers sumaron su quinta victoria seguida y elevaron su marca a 29-20, la noche estaba dedicada a James y a su legado: haber llevado a Cleveland al título tras 52 años de frustraciones en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.

"Él ha sentado las bases", dijo Mitchell. "Ha hecho mucho por la ciudad, siendo de aquí. Queremos replicar eso".

La estrella de los Cavs agregó: "Se merece la energía que ha recibido aquí. Es la primera vez que lo logran en más de 50 años. Estamos intentando hacerlo de una manera diferente. Al final del día, estamos intentando encontrar maneras de salir a la cancha y traerle otro campeonato a la ciudad".

"Ahora está en la ciudad de Donovan Mitchell"

Jaylon Tyson aportó 20 puntos para los Cavs y De'Andre Hunter anotó 19 saliendo de la banca de Cleveland. Por su parte, el esloveno Luka Doncic consiguió 29 puntos, la máxima anotación del partido, para los Lakers (28-18), que también contaron con ocho puntos de Bronny James, el hijo de LeBron.

"Fue genial que tuviera ese momento aquí", dijo su compañero Gabe Vincent.

LeBron James, que cayó a 9-4 como jugador visitante en Cleveland, promediaba 28 puntos por partido en 24 encuentros anteriores contra los Cavs, pero fue bien defendido por Tyson. "No le temo a nadie", dijo Tyson. "Es un gran jugador y hoy fue mi desafío. Siempre aceptaré ese desafío".

Tyson lanzó una indirecta a James, declarando: "Ahora, esta es la ciudad de Donovan Mitchell. Cuando regrese, nos aseguraremos de que todos lo animen como lo hicieron con (James). Ahora es su momento".

Los Cavs superaron a los Lakers 42-22 en el tercer cuarto para una ventaja de 99-77, anotando 7 de 11 tiros de tres puntos y 17 de 25 en total en ese período. "Salimos con energía en los primeros cinco minutos y cosechamos los frutos de eso", dijo Tyson.

Los Knicks acaban con la racha de los Raptors

Mikal Bridges, de los New York Knicks, anotó 30 puntos, OG Anunoby añadió 26 puntos y Karl-Anthony Towns capturó 22 rebotes en una victoria de 119-92 en Toronto, rompiendo la racha de cuatro victorias consecutivas de los Raptors.

Por su parte, el camerunés Pascal Siakam anotó 20 puntos para liderar a los Indiana Pacers en su victoria como locales sobre los Chicago Bulls por 113-110, mientras que los 26 puntos de Brandon Miller guiaron a los Charlotte Hornets a un triunfo de 112-97 en Memphis.

Paolo Banchero aportó 31 puntos y 12 rebotes para el Orlando Magic en una victoria de 133-124 en Miami.