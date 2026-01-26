Los Patriots jugarán su primer Super Bowl sin Brady frente a los Seahawks

Publicado por Williams Perdomo 26 de enero, 2026

Bajo una cruda nevada, los New England Patriots derrotaron este domingo 10-7 a los Denver Broncos y avanzaron a su primer Super Bowl de la NFL desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady, en el que chocarán ante los Seattle Seahawks.

Seattle, que venció 31-27 a Los Angeles Rams en el otro duelo del domingo, fue una de las víctimas de los seis anillos que conquistaron los Patriots de Brady entre 2002 y 2019.

Seahawks y Patriots, resurgidos este año después de estar fuera de los dos últimos playoffs, resolverán al campeón de la temporada más imprevisible que se recuerda en el Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara (California).

Este domingo, New England prevaleció en una final de la Conferencia Americana mucho más igualada de lo esperado en la cancha de los Broncos, que dieron la cara hasta el final pese a la baja por lesión de su quarterback titular, Bo Nix.

Una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianos, sentenció el triunfo visitante a dos minutos del final con el emparrillado completamente cubierto de nieve.

Con esta clasificación, los Patriots apuntalan su exitosa reconstrucción iniciada tras la partida de Brady, que ha despegado con la llegada al banco de su exjugador Mike Vrabel esta campaña.

Los Patriots partían como claros favoritos desde que se conoció la baja de Nix, quien sufrió una desgraciada fractura de tobillo en la prórroga del pasado triunfo ante los Buffalo Bills.

Pese a los graves errores del suplente Jarrett Stidham, quien no había lanzado un pase en dos años, la defensa de Denver mantuvo el choque igualado hasta el final.

El pateador venezolano de los Patriots, el novato Andy Borregales, contribuyó también al fallar dos goles de campo en el segundo y tercer cuarto, cuando la tormenta hacía estragos en Denver.

Intercepción de González

En su primera serie ofensiva, Stidham completó un pase profundo de 52 yardas que puso en bandeja a los Broncos el primer touchdown del juego pero su confianza cayó en picado a medida que era neutralizado por la defensa de los Patriots.

Del otro lado, Drake Maye puso a New England en el marcador con un touchdown en carrera y mantuvo firme el rumbo incluso cuando Borregales, que había anotado un gol de campo de 23 yardas, erró otro lanzamiento de 46 yardas al final del tercer cuarto.

Los Patriots se vieron después beneficiados por el temporal cuando Wil Lutz falló un gol de campo para Denver.

La puntilla para los locales llegó a dos minutos del final cuando Christian González, de padre colombiano, neutralizó un pase profundo de Stidham a Marvin Mims.

Seahawks buscarán venganza

El triunfo de los Seahawks en la final de la Conferencia Nacional resultó incluso más emocionante y con un marcador más abultado.

Seattle, ganador de un título en 2014, no llegaba al Super Bowl desde su recordada derrota en 2015 ante los Patriots (28-24).

Los Seahawks tuvieron entonces el triunfo en su mano pero un pase de Russell Wilson a una sola yarda del touchdown fue interceptado por Malcom Butler a segundos del final.

Seattle regresa ahora al máximo escenario de la mano de un quarterback siempre subestimado, Sam Darnold.

Este domingo salió airoso del duelo ante el experimentado Matt Stafford sumando 346 yardas y tres touchdowns de pase.