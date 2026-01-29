Sabalenka ruge ante Svitolina y chocará con Rybakina en la final de Australia

Publicado por Williams Perdomo 29 de enero, 2026

Solo silenciada por un árbitro que la sancionó con un punto por molestar con sus gritos, la número uno Aryna Sabalenka superó este jueves a la ucraniana Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3 para clasificarse a su cuarta final consecutiva ante Australia, donde la espera Elena Rybakina (5ª).

La bielorrusa de 27 años buscará el sábado su quinto título de Grand Slam, el tercero en Melbourne, donde se impuso en 2023 -precisamente en una final ante Rybakina- y 2024.

Sabalenka también ganó el US Open en 2024 y 2025. El año pasado en la final de Melbourne perdió contra Madison Keys.

Las dos jugadoras llegaron a la semifinal en un momento de forma excelente, sin haber cedido un set en Melbourne y con rachas de 10 victorias: Sabalenka había ganado en Brisbane en la antesala, y Svitolina triunfó en Auckland.

El duelo, en el que Sabalenka impuso su fuerza, tuvo polémica al inicio del cuarto juego. La número uno fue sancionada por molestar a Svitolina con sus gritos, lo que provocó una larga revisión en vídeo y abucheos.

Visiblemente molesta, Sabalenka perdió el punto, pero recuperó la compostura para romper el servicio y ponerse 3-1. La potente jugadora de 27 años cerró el set en 41 minutos de dominio.

La veterana de 31 años Svitolina reaccionó al inicio del segundo set, rompiendo el saque de Sabalenka para adelantarse 2-0. Pero la bielorrusa se revolvió y encadenó cinco juegos seguidos para un 5-2 que garantizaba su victoria.

El segundo set

En el segundo turno la kazaja Rybakina superó a la estadounidense Jessica Pegula (6ª) por 6-3 y 7-6 (9/7) en una batalla de una hora y 40 minutos en la Rod Laver Arena.

Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, no ha disputado una final de Grand Slam desde la que perdió en Melbourne ante Sabalenka hace dos años.