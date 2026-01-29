Sabalenka ruge ante Svitolina y chocará con Rybakina en la final de Australia
La bielorrusa de 27 años buscará el sábado su quinto título de Grand Slam, el tercero en Melbourne, donde se impuso en 2023 -precisamente en una final ante Rybakina- y 2024.
Solo silenciada por un árbitro que la sancionó con un punto por molestar con sus gritos, la número uno Aryna Sabalenka superó este jueves a la ucraniana Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3 para clasificarse a su cuarta final consecutiva ante Australia, donde la espera Elena Rybakina (5ª).
Sabalenka también ganó el US Open en 2024 y 2025. El año pasado en la final de Melbourne perdió contra Madison Keys.
Las dos jugadoras llegaron a la semifinal en un momento de forma excelente, sin haber cedido un set en Melbourne y con rachas de 10 victorias: Sabalenka había ganado en Brisbane en la antesala, y Svitolina triunfó en Auckland.
El duelo, en el que Sabalenka impuso su fuerza, tuvo polémica al inicio del cuarto juego. La número uno fue sancionada por molestar a Svitolina con sus gritos, lo que provocó una larga revisión en vídeo y abucheos.
Visiblemente molesta, Sabalenka perdió el punto, pero recuperó la compostura para romper el servicio y ponerse 3-1. La potente jugadora de 27 años cerró el set en 41 minutos de dominio.
La veterana de 31 años Svitolina reaccionó al inicio del segundo set, rompiendo el saque de Sabalenka para adelantarse 2-0. Pero la bielorrusa se revolvió y encadenó cinco juegos seguidos para un 5-2 que garantizaba su victoria.
El segundo set
En el segundo turno la kazaja Rybakina superó a la estadounidense Jessica Pegula (6ª) por 6-3 y 7-6 (9/7) en una batalla de una hora y 40 minutos en la Rod Laver Arena.
Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, no ha disputado una final de Grand Slam desde la que perdió en Melbourne ante Sabalenka hace dos años.
Menos contundente
La estadounidense intentó llevar a Rybakina a peloteos largos e incluso atraerla a la red pero no pudo impedir que la pegadora kazaja llevara la iniciativa durante todo el partido.
En el tie break final Pegula tuvo dos bolas para forzar un tercer set, pero Rybakina mantuvo la sangre fría y con un resto ganador en su cuarta bola de partido por fin cantó bingo.