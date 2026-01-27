Abierto de Australia: Alcaraz llega a semifinales mientras que Coco Gauff cae eliminada

Alcaraz se dispone a servir ante Alex de Miñaur en el Abierto de Australia AP / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 27 de enero, 2026

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, superó en tres sets al australiano Alex De Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1) y se clasificó por primeras vez en su carrera para semifinales del Abierto de Australia.

El murciano de 22 años, señaló en declaraciones a AFP que "hoy me sentí muy cómodo, jugando un gran tenis, por lo que estoy orgulloso", declaró Alcaraz tras superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne.

De llevarse el título en Australia, Alcaraz se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam, superando a su compatriota Rafael Nadal, que lo logró con 24 años. Su rival será Zverev, quien tuvo más dificultades para superar al estadounidense Learner Tien, al que derrotó en cuatro sets por 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 y 7-6 (7/3).

Svitolina sorprende a Coco Gauff

En el lado femenino, Svitolina dio la sorpresa al derrotar a Gauff por un claro 6-1 y 6-2 en menos de una hora (59 minutos).

La dos veces ganadora de un Grand Slam y vigente campeona de Roland Garros estuvo irreconocible este martes en Melbourne: perdió el primer set sin ganar un solo juego con su servicio y cuando quiso reaccionar en el segundo ya iba perdiendo 3-0.

Svitolina deseó que su victoria lleve "algo de luz a su país", que está viviendo uno de sus inviernos más duros desde que comenzó el conflicto con Rusia. "Por supuesto llevo en el corazón todo el apoyo que estoy recibiendo de los ucranianos", dijo emocionada

Sabalenka, arrolladora

El objetivo de la final se antoja otra vez muy complicado para Svitolina, ya que se medirá a la gran favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que buscará su cuarta final consecutiva y el tercer título tras los de 2023 y 2024.

La N.1 del circuito femenino se impuso a una de las sensaciones del torneo, la joven estadounidense Iva Jovic (18 años y N.29 de la WTA) por 6-3 y 6-0 bajo un calor abrasador.

"Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas", dijo Sabalenka. "Fue un partido difícil. No se fijen en el marcador, no fue nada fácil. Jugó un tenis increíble. Me obligó a subir mi nivel. Y estoy muy contenta con la victoria", declaró Sabalenka.