Doncic borda otra noche mágica en Chicago y marca un hito de Lakers

Publicado por Williams Perdomo 27 de enero, 2026

Luka Doncic volvió a maravillar este lunes con 46 puntos, su segunda mayor anotación de esta temporada de NBA, en el triunfo de Los Angeles Lakers 129-118 en la cancha de los enrachados Chicago Bulls.

A continuación las escenas principales de una jornada de siete partidos de la liga de básquet norteamericana.

Los Lakers arrancaron un recorrido de cinco partidos contra rivales de la costa Este con un solvente triunfo ante Chicago, un equipo que sumaba cuatro victorias seguidas.

LeBron James estuvo a los mandos angelinos en la primera mitad, cuando sumó 20 de sus 24 puntos finales, pero la segunda parte le perteneció por completo a Doncic.

El astro esloveno impuso su ley en el United Center en un vertiginoso tercer cuarto en el que anotó 20 puntos.

La cuenta de Doncic mostró un registro final de 46 puntos, en una fabulosa serie de 15-25 en tiros de campo, además de 11 asistencias y 8 triples convertidos, su récord de esta campaña.

La anotación del base en Chicago sólo es superada este curso por los 49 puntos que les clavó a los Timberwolves en octubre.

Anteriormente, Kobe Bryant era el único Laker que había firmado un juego con al menos 45 puntos, 10 asistencias y 5 triples.

La noche fue doblemente especial para Doncic ya que se convirtió en el jugador que más rápido acumuló 2.000 puntos con el uniforme oro y púrpura, que portaron mitos de la NBA como Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal o los propios Kobe Bryant y LeBron James.

El esloveno, aterrizado a mitad de la campaña pasada en un controvertido traspaso desde los Dallas Mavericks, sólo necesitó 65 partidos con los Lakers para llegar a los 2.000 puntos.

La mejor marca estaba hasta ahora en manos de un ícono de la liga de la década de 1950, George Mikan, que cruzó esa frontera en 72 partidos.

Aunque vio caer a sus Bulls, el público de Chicago se deleitó con varias acciones insospechadas en el último cuarto como una volcada en contraataque del pívot de los Lakers Jaxson Hayes pasándose la pelota por debajo de las piernas.

Sixers al borde de ridículo

La jornada del lunes arrancó más temprano de lo habitual debido a la fuerte tormenta invernal que ha afectado a gran parte del territorio estadounidense y que provocó el aplazamiento de dos partidos el domingo en Memphis y Milwaukee.

La liga adelantó el inicio de dos partidos del lunes debido a las condiciones climatológicas, uno de los cuales fue una paliza de los Charlotte Hornets a los Philadelphia 76ers por 130-93.

Con la baja de Joel Embiid, los Sixers estuvieron en riesgo de superar su derrota más abultada de la historia, registrada en 1993 por 56 puntos de desventaja.

En Charlotte llegaron a verse 50 puntos abajo (109-59) al inicio del último cuarto.

El alero Brandon Miller, con 30 puntos y 6 triples, llevó el timón de unos Hornets con hasta ocho jugadores llegando a dobles dígitos de anotación.

Del otro lado, los Sixers competían sin los veteranos Embiid y Paul George y lastrados por uno de los peores partidos de Tyrese Maxey, que se limitó a 6 puntos.

Dos suplentes, Jared McCain (16 puntos) y Quentin Grimes (14), salieron al rescate de los Sixers en el último cuarto para evitar una derrota histórica.