Australia Open: Sinner busca la tercera corona australiana, Keys se despide del sueño

Publicado por Virginia Martínez 26 de enero, 2026

(AFP) El italiano Jannik Sinner, N.2 del ranking y vigente campeón del torneo, se clasificó para cuartos de final del Abierto de Australia, ronda que no jugará la defensora del título, la estadounidense Madison Keys (N.9), eliminada en octavos.

Keys, que el año pasado dio la sorpresa al conquistar su primer Grand Slam luego de derrotar en la final de Melbourne a la bielorrusa Aryna Sabalenka, perdió claramente ante su compatriota Jessica Pegula (N.6) en dos sets, por 6-3 y 6-4.

"Obviamente, no es la forma en que quería que terminaran las cosas aquí, pero aun así estoy muy orgullosa de mí misma", dijo Keys, de 30 años.

Presión y nervios

"Creo que, al regresar como campeona defensora y tener que lidiar con toda la presión y los nervios adicionales, estoy muy orgullosa de cómo lo manejé. Fue uno de esos días en los que siento que Jess me superó, y puedo irme con la cabeza bien alta", añadió.

Keys cometió muchos errores no forzados (28 en total), incluyendo alguno garrafal como un saque que botó un metro por delante de la línea de fondo.

Pegula, que busca ganar su primer título de un torneo de Grand Slam tras alcanzar la final del US Open el año pasado, llegó a cuartos de final del Abierto de Australia durante tres años consecutivos, entre 2021 y 2023 y el miércoles se enfrentará a la también estadounidense Amanda Anisimova (N.4) por un pase a semifinales.

La que no falló fue la polaca Iga Swiatek (N.2), que acabó con el sueño de la local Maddison Inglis (N.168 del ranking y procedente de la fase previa), al ganarle cómodamente en dos sets (6-0 y 6-3).

En cuartos, Swiatek se enfrentará el miércoles a la kazaja Elena Rybakina (N.5), que eliminó en dos sets a la belga Elise Mertens (N.21) para intentar igualar su mejor resultado hasta ahora en Melbourne (semifinales en 2022 y 2025).

Sinner busca repetir el título

En categoría masculina, Sinner no dejó lugar a las sorpresas y venció a su compatriota Luciano Darderi (N.25) por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/2).

"En el tercer set estaba cansado, pero supe elevar mi nivel de juego para cerrar en tres sets", destacó Sinner, quien precisó que Darderi es "un buen amigo, lo que añadía una dificultad" al encuentro.

Darderi tuvo que esperar al sexto juego para inaugurar su casillero, pero fue incapaz de romper el servicio de Sinner ni una sola vez en todo el partido, aunque en el segundo set y, sobre todo, en el tercero, opuso algo más de resistencia.

Un triunfo fácil para Sinner, al menos mucho más que en la ronda anterior, cuando el italiano pasó muchos apuros ante el estadounidense Eliot Spizzirri, víctima de calambres debido al calor.

El campeón en Melbourne en las últimas dos ediciones se mostró satisfecho con la eficacia de su servicio (19 aces contra Darderi) y en general con su nivel de su juego y los cambios aportados en los últimos meses.

"Intento ser más imprevisible y parece que está funcionando", destacó el italiano, de 24 años, que aspira en Australia a un quinto título de Grand Slam y el tercero consecutivo en Melbourne.

Pases de Djokovic y Shelton

Sinner se enfrentará el miércoles al estadounidense Ben Shelton (N.7), que en el último partido derrotó al noruego Casper Ruud (N.13) por 3-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Su posible rival es semifinales podría ser Novak Djokovic, que este lunes se vio beneficiado por la incomparecencia de su rival, el checo Jakub Mensik, y avanzó a cuartos sin jugar, una alegría doble para el serbio de 38 años.

Antes de verse las caras en semifinales, Djokovic tendrá que eliminar a otro italiano, Lorenzo Musetti (N.5), que este lunes no dio opción Taylor Fritz (6-2, 7-5 y 6-4), pese a que la superficie dura beneficiaba a priori al estadounidense.