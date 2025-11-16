Los Dolphins superan a los Commanders en una emocionante prórroga en el primer partido de la NFL en España

El partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders Oscar del Pozo / AFP

16 de noviembre, 2025

El primer partido de la NFL en España se decidió en el último suspiro. Los Miami Dolphins lograron una victoria en la prórroga por 16-13 sobre los Washington Commanders en Madrid, mejorando su récord a 4-7 en el año.

El corredor De'Von Achane lideró a Miami con 120 yardas por tierra, así como 5 recepciones para 45 yardas por aire. Su reserva, Ollie Gordon II, anotó el único touchdown de los Dolphins del día, una carrera de 1 yarda al comienzo del último cuarto.

El pateador Riley Patterson hizo la mayor parte de la anotación para los 'Fins, pateando un perfecto 3-3 en goles de campo en el día, incluyendo el ganador del juego de 29 yardas en el tiempo extra.

Los Commanders, por su parte, ampliaron su racha de derrotas a seis partidos y cayeron a 3-8 en lo que ha sido una temporada de pesadilla tras una sorprendente participación en el Campeonato de la NFC.

El receptor abierto Deebo Samuel tuvo una actuación de época, atrapando 7 pases para 74 yardas y una anotación. El corredor Chris Rodriguez Jr. demostró ser la mejor opción en el backfield de Washington, llevando el balón 15 veces para 79 yardas.

En el último cuarto, ambos equipos intercambiaron oportunidades con el balón en la yarda 1 del rival con el partido empatado. Sin embargo, ambas defensas fueron capaces de aguantar y forzar un cuarto down. En lugar de patear el gol de campo decisivo, ambos entrenadores optaron por ir a por un touchdown, y ambos fallaron en la conversión.

Los errores terminaron por matar al equipo del entrenador Dan Quinn. A falta de 10 segundos para el final del último cuarto, el pateador de los Commanders, Matt Gay, falló una patada de 56 yardas con el partido empatado a 13 que habría sentenciado el encuentro. También falló una de 51 yardas en el segundo cuarto.

También en el cuarto cuarto, el retornador de punt de los Commanders, Mike Sainristil, falló un punt que fue recuperado por Miami, aunque los Dolphins fueron incapaces de convertirlo después del mencionado turnover en downs en la yarda 1 de Washington.

En la primera jugada de la prórroga, el quarterback de Washington Marcus Mariota fue presionado y lanzó un pase directo a las manos del cornerback de los Dolphins Jack Jones, colocando inmediatamente a Miami en posición de anotar.

A partir de ahí, dos carreras de Achane colocaron a los Dolphins en la yarda 11 de Washington, donde el entrenador Mike McDaniel optó por marcar el gol de campo ganador en el primer intento.

Artistas hispanos encabezan el espectáculo del descanso



Cuando la NFL anunció por primera vez que vendría a España, Rafael de los Santos, country manager de la NFL España, dijo que sería "una mini Super Bowl".

Como no podía ser de otra manera, el partido en Madrid contó con un mini espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl con un toque hispano. Los artistas de fama mundial Daddy Yankee y Bizarrap subieron al escenario para interpretar su nuevo éxito, "BZRP Music Sessions #0/66".

La nueva colaboración del rapero puertorriqueño y el productor argentino ha arrasado en la escena musical latina y llevaron energía y ritmo al Estadio Bernabéu.

Escenas en Madrid



Madrid se convirtió en la primera ciudad española en acoger un partido de la NFL. Los seguidores de ambos equipos inundaron la ciudad mientras la capital española sustituía el "fútbol" por el fútbol americano durante el fin de semana.

El partido se celebró en el emblemático Estadio Bernabéu, sede del gigante del fútbol español Real Madrid. El estadio, recientemente renovado, ha sido totalmente remodelado para acoger este nuevo deporte, que presenta dimensiones y características diferentes. El moderno invernadero subterráneo de cuatro plantas se utilizó para sacar a relucir el césped durante el partido.

Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, asistió al acto junto con Zinedine Zidane, leyenda del club y ex entrenador, e Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.

También asistieron otras celebridades vinculadas a España, como la estrella del pop Mar Lucas y los futbolistas Marco Asensio y Antoine Griezmann.