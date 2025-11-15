Publicado por Santiago Ospital 15 de noviembre, 2025

"Crecí en una familia que jugaba al fútbol, veía a Cristiano, Ronaldinho, el Real Madrid, el Manchester United… estar aquí ahora es una locura", dijo Frankie Luvu, linebacker de los Washington Commanders en la previa del partido contra los Miami Dolphins en Madrid, España.

No está solo. En las últimas horas se ha desatado el furor de los fanáticos por el desembarco de la National Football League (NFL) en suelo español, y sobre todo por el escenario donde más de 80.000 espectadores podrán disfrutar del choque: el Bernabéu.

"Será muy especial para mí personalmente, y sé que el equipo también está emocionado por ello", dijo Kliff Kingsbury, encargado de la ofensiva de los Commanders, también entusiasmado por pisar el estadio.

Del lado de los Dolphins, el coordinador defensivo Anthony Weaver destacó la importancia de "educar" a sus jugadores sobre la importancia del estadio donde jugarán el domingo: "Sería como jugar al béisbol en el Yankee Stadium, probablemente sea el equivalente que tenemos en Estados Unidos. Es un honor".

Felipe Formiga, vicepresidente de desarrollo internacional de Miami, fue incluso más allá:

"Tuve la oportunidad de ir al Bernabéu y casi lloro, está increíble. Cuando llegas allí y ves a los Dolphins por todos lados, la energía va a ser increíble".

Un estadio histórico... como nunca antes



El Bernabéu es el hogar del club de fútbol español Real Madrid, uno de los más premiados a nivel nacional, europeo y mundial. En cifras: es la escuadra con más ligas españolas (36); con más Copas de Europa, la máxima competición europea (15); y con más Mundiales de Clubes (5).

Inaugurado en 1947, recibe el nombre del presidente del club que impulsó su construcción en el Paseo de la Castellana, una de las principales vías de la capital española. Recientemente ha sido rebautizado, pasando de llamarse Santiago Bernabéu a solo Bernabéu.

No es el único cambio, acaba de vivir una larga renovación arquitectónica. Techo retráctil, video marcador de 360 grados y una grada abatible, son algunas de las novedades:

Además de los partidos del Madrid y partidos de fútbol internacionales, es conocido por albergar conciertos multitudinarios, como dos paradas de The Eras Tour, la gira rompe récords de Taylor Swift.

Para el encuentro del domingo, las autoridades madridistas no solo debieron cambiar el balón esférico por el ovalado. Por ejemplo, las medidas de ambos deportes son distintas, por lo que debieron redibujar tanto las líneas del límite como las interiores.

También fue necesario ampliar los vestuarios, para que pudieran albergar a los 53 jugadores de cada equipo. Otra modificación se produjo en la sala de prensa: mientras que para el soccer alcanza con una, en el football cada equipo cuenta con la propia, por lo que tuvo que improvisarse una más en la zona mixta.

También se modificó el merchandising, añadiendo productos de fútbol americano, y se creó un Museo NFL, con elementos históricos del deporte.

Tienda del BernabéuKirby Lee-Imagn Images/Sipa USA /Cordon Press.

El Real Madrid publicó un video explicando algunos cambios… y también las reglas básicas, para ir preparando al público español:

Entusiasmo en las calles y en las redes



En los últimos días, a pesar de la lluvia, camisetas, gorras y banderines de los Commanders y los Dolphins empezaron a llenar los bares, calles y transportes alrededor del megaedificio recientemente renovado.

El entusiasmo se trasvasó a las redes, donde el Bernabéu tuvo un pico de búsquedas en Google y escaló a Trending Topic en X.

Entusiasmo como el de los reporteros de la NFL Marcel Louis-Jacques ("es fenomenal, no tengo palabras") y Cameron Wolfe ("icónico"), dos de los tantos profesionales y fanáticos que aprovecharon para hacer un tour de las instalaciones antes del partido:

O el del reportero especializado en los Dolphins Hal Habib. Tras visitar La Casa Blanca (como se apoda al estadio por el color del Real Madrid), Habib respondió a un usuario que le preguntó si las instalaciones estaban a la altura de los estadounidenses: "La pregunta es si los estadios estadounidenses están a este nivel. He estado en algunos muy bonitos, pero este es el más bonito que he visitado nunca".

“ESTE LUGAR ES IMPRESIONANTE”, escribieron, por su parte, desde el grupo de fanáticos Commanders Squad CLT, tras una visita a las instalaciones la mañana del sábado.