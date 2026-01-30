El novato Cooper Flagg rompe récord en la NBA con 49 puntos

Publicado por Williams Perdomo 30 de enero, 2026

A los 19 años, Cooper Flagg se convirtió este jueves en el jugador más joven en anotar 49 puntos en un partido de la NBA, en la derrota de sus Dallas Mavericks por 123-121 ante los Charlotte Hornets.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la liga de básquet norteamericana:

Cooper Flagg, el número uno del pasado Draft, maravilló el jueves con una actuación nunca vista en la NBA.

Con sólo 19 años y 39 días, el ala-pívot anotó 49 puntos frente a los Hornets, una cifra que no había logrado ningún jugador antes de cumplir los 20.

Las mayores anotaciones de jugadores menores de 20 años estaban en poder de Cliff Robinson, que logró 45 puntos en 1980, seguido de GG Jackson (44 en 2024) y LeBron James (43 en 2004).

En diciembre, Flagg ya se había erigido en el primer jugador de 18 años que lograba 42 puntos, cifra que igualaba el récord para un novato de los Mavericks, que poseía Mark Aguirre.

Curiosamente, este jueves Flagg se quedó con el récord de anotación para un novato de Dallas en la misma noche en que los Mavericks retiraron el uniforme con el número 24 de Aguirre.

El potencial que está mostrando Flagg en su temporada debut sirve de consuelo a la afición texana, aún bajo el impacto de la incomprensible venta unb año atrás de su ídolo Luka Doncic a los Lakers.

Con todo, la noche terminó siendo agridulce para el joven fenómeno de Dallas, que acabó cediendo la victoria a Charlotte en un trepidante duelo con otro novato, su excompañero universitario Kon Knueppel.

El escolta, que compartió vestuario con Flagg en Duke, selló también la mejor marca de su primer año con 28 puntos y 8 triples.

Flagg estuvo cerca de coronar su exhibición al convertir un triple que empataba el marcador a 121 a falta de 33 segundos.

En ese lapso, sin embargo, el novato perdió una pelota, cometió una falta personal a Knueppel y erró un último tiro muy forzado sobre la bocina.

Sixers, amenaza en el Este

En otros escenarios, los Philadelphia 76ers tumbaron a los Sacramento Kings por 113-111 de la mano de Joel Embiid y Tyrese Maxey, que se combinaron para anotar 77 puntos.

Maxey fue la máxima estrella al sumar 40 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes y encargarse de la canasta ganadora.

Embiid canalizó el resto del ataque de Philadelphia, con 37 puntos y 8 asistencias, y junto a Maxey se encargó de los 19 últimos puntos de su equipo.

El pívot camerunés le cedió la iniciativa a su joven compañero en la jugada decisiva, cuando el marcador señalaba un empate a 111 con cinco segundos en el reloj.

En una acción de laboratorio, Embiid recibió un saque de banda fuera de la línea de tres puntos y le entregó la pelota en carrera a Maxey, que avanzó hasta el aro para anotar la bandeja de la victoria.

Homenaje a John Wall

En Washington, los Wizards rindieron tributo al retirado John Wall en un triunfo 109-99 frente a los Milwaukee Bucks.

Los visitantes no contaron con el lesionado Giannis Antetokounmpo, cuya figura acapara la atención de la NBA por su posible traspaso antes del cierre del mercado el 5 de febrero.

La victoria del equipo capitalino, penúltimo del Este, dio más brillo a una noche en la que rindieron tributo a John Wall, uno de los mejores jugadores de su historia reciente.

El retirado base, cinco veces All-Star, lideró a Washington entre 2010 y 2019 antes de que su carrera se desplomara al sufrir varias lesiones graves.