Publicado por Hayden King 15 de noviembre, 2025

¡Down, set, olé! El domingo, por primera vez en la historia, la NFL llega a España. Los Washington Commanders y los Miami Dolphins saltarán al campo del emblemático Estadio Santiago Bernabéu, hogar del gigante del fútbol español Real Madrid.

Aunque ninguno de los dos equipos está teniendo la temporada que esperaba, ambos buscan ganar impulso a medida que la temporada llega a su fin y construir bases sólidas para la próxima.

La NFL inicia su andadura en España



Hace casi dos años comenzó la planificación del viaje inaugural de la NFL a España. "Esto va a ser como un mini Super Bowl", dijo Rafael de los Santos, manager de la NFL en España, a Sky Sports.

La sede elegida ha sido el recién renovado Bernabéu, que sufrió una remodelación multimillonaria en 2019. El estadio, ya consagrado, es uno de los más impresionantes del planeta. Sus nuevas características incluyen un techo retráctil, así como un invernadero subterráneo de cuatro pisos para preservar el campo de césped. De hecho, los Commanders visitaron el estadio del Real Madrid cuando planificaban el suyo propio, que se inaugurará en 2030, según ESPN.

Aunque España es conocida por tener más de 300 días de sol al año, el domingo está previsto que llueva, por lo que el techo cubierto podría entrar en juego.

La liga espera hacer del país europeo un hogar habitual para el fútbol (o "fútbol americano", como se conoce en el extranjero). "La NFL está en España para quedarse. Realmente estamos trabajando estrechamente no sólo con la región, sino con el país para asegurarnos de que permanezca aquí de forma regular", dijo de los Santos.

Los Dolphins, el equipo local en este partido, tienen a España como uno de sus mercados globales, lo que significa que la liga les ha concedido derechos especiales de marketing allí para crear conciencia de marca. Esto ha llevado a especular que si este primer partido es un éxito, los ‘Fins podrían volver a suelo español en el futuro.

Análisis del equipo: los Miami Dolphins

Los Miami Dolphins, dirigidos por el entrenador Mike McDaniel, llegan al partido con un decepcionante 3-7. Sin embargo, últimamente han mostrado destellos de su mejor fútbol. Después de comenzar la temporada con un triste 1-6, han ganado dos de sus últimos tres partidos, ambos por un margen de varios touchdowns, incluyendo el 30-13 de la semana pasada a los Buffalo Bills.

La ofensiva de Miami ha sido impulsada por el veloz corredor De'Von Achane. Ha corrido 780 yardas por tierra y anotado 5 touchdowns en el año, con un eficiente promedio de 5,5 yardas por acarreo. Sin embargo, no es sólo una amenaza por tierra. También lidera el equipo con 49 recepciones, que se han traducido en 325 yardas y otros 4 touchdowns.

El mariscal de campo Tua Tagovailoa ha sido titular en los 10 partidos de los Dolphins este año, después de haber luchado por mantenerse en el campo el año pasado debido a las lesiones. Ha lanzado para 1.952 yardas y 17 touchdowns, con un eficiente porcentaje de acierto del 68,2%. A pesar de esta última cifra, Tagovailoa ha tenido problemas con la precisión, liderando el ranking de intercepciones de la liga con 13.

Aparte de Achane, el principal objetivo de Tagovailoa ha sido Jaylen Waddle. Ha atrapado 46 pases para un total de 670 yardas y 5 touchdowns. McDaniel y compañía perdieron a su receptor estrella, Tyreek Hill, en la semana 4 por una lesión que le mantendrá fuera el resto del año.

En defensa, Miami está comandado por el líder de la liga en tacleadas, el linebacker Jordyn Brooks (105), así como el safety estrella Minkah Fitzpatrick. El equipo ha tenido problemas para forzar pérdidas de balón, con sólo 10 recuperaciones en la temporada, pero cuatro de ellas se han producido en los últimos tres partidos.

Los Dolphins llegan al juego como favoritos por 2,5 puntos y tratarán de consolidar su buen rendimiento de los últimos tiempos aprovechando la porosa defensa contra la carrera de los Commanders y manteniendo a raya el ataque de Washington, plagado de lesiones.

Análisis del equipo: Commanders de Washington

Con el entrenador Dan Quinn en su segundo año al timón, los Washington Commanders han afrontado una campaña de 3-7 plagada de lesiones. No es lo que el equipo esperaba tras una sorprendente temporada de 12-5 en 2024 y un viaje al partido por el campeonato de la NFC.

En su segunda temporada, el quarterback estrella Jayden Daniels se ha perdido en parcial o totalmente seis partidos, con un esguince de rodilla y más recientemente una dislocación de codo que le ha mantenido fuera del campo durante largos periodos. De hecho, esta última lesión le impidió viajar a Madrid con el equipo, aunque no se le ha descartado para el resto de la temporada.

En su lugar, el veterano pasador y ex número 1 de la clasificación general Marcus Mariota será titular para Washington. Mariota ha participado en seis partidos en lo que va de temporada, siendo titular en cuatro, aunque el equipo sólo ha ganado uno de ellos, en la Semana 3, ante los Raiders de Las Vegas.

El equipo también ha estado sin el receptor veterano Terry McLaurin, quien ha jugado en sólo cuatro partidos esta temporada con una lesión en el cuádriceps. Después de encadenar cinco temporadas consecutivas de 1.000 yardas, McLaurin probablemente verá cómo esa racha llega a su fin, ya que sólo ha conseguido 203 yardas en 13 recepciones este año.

La adquisición de la temporada Deebo Samuel ha liderado el cuerpo de receptores de los Commanders, atrapando 46 pases para 396 yardas y 4 touchdowns. El veterano ala cerrada Zach Ertz también ha sido una presencia constante, con 35 recepciones, 345 yardas y 4 touchdowns propios.

Por tierra, Washington está liderado por el corredor novato Jacory Croskey-Merritt, que ha sumado 470 yardas y 4 touchdowns este año.

La defensa de los Commanders está encabezada por el veterano linebacker Bobby Wagner, que sigue en plena forma a sus 35 años. El cornerback Mike Sainristil lidera el equipo con 3 intercepciones y 7 pases desviados.

Tras comenzar la temporada con un 3-2, el equipo de Quinn ha perdido sus últimos cinco partidos, los cuatro últimos por 21 o más puntos, pero buscará volver a la senda del triunfo con un cambio de aires en la capital española.

¿Dónde ver Dolphins vs Commanders?

El saque inicial es a las 9:30 am ET (3:30 pm en Madrid). En Estados Unidos, el partido será retransmitido por NFL Network, y estará disponible en streaming en NFL+ y Fubo TV.

En España, el partido se podrá encontrar en Cuatro y Mediaset Infinity, así como en DAZN para streaming.

Para los aficionados de la zona de Miami, habrá una retransmisión radiofónica en español en WTZU-HD2 94.9 FM.

En Washington DC y alrededores habrá una retransmisión radiofónica en español en EL ZOL 107.9 FM.