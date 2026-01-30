Abierto de Australia: Djokovic y Alcaraz se disputarán el título en la gran final del domingo

Publicado por Carlos Dominguez 30 de enero, 2026

(AFP) Tras unas semifinales para el recuerdo, todo está listo para una final de alto nivel: Novak Djokovic, de 38 años, y Carlos Alcaraz, de 22, se medirán el domingo en un duelo generacional por el título del Abierto de Australia.

Los dos duelos del viernes se decidieron a cinco sets: Djokovic ganó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, después de que Alcaraz hubiera vencido 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5 al alemán Alexander Zverev.

Sea cual sea el vencedor del domingo, el tenis añadirá un capítulo histórico. Alcaraz busca convertirse en el jugador más joven en conquistar los cuatro Grand Slams, mientras que Djokovic persigue alcanzar su codiciado 25.º título de un grande, una hazaña inédita en este deporte.

Por el momento, la figura serbia —antiguo número uno del mundo y hoy cuarto en la clasificación ATP— sigue siendo el jugador con más títulos de Grand Slam (24), una cifra que lo mantiene a la par de la australiana Margaret Court en la categoría femenina. Court, de 83 años, estuvo presente este viernes en las gradas del Rod Laver Arena.

"Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas, son casi las dos de la madrugada... Esto me recuerda la final de 2021 ante Rafa (Nadal)", dijo Djokovic justo tras su triunfo, recordando el duelo de cinco sets que con 5 horas y 53 minutos es el partido más largo de la historia del torneo.

"La intensidad ha sido muy alta, pero sabía que esa era la única forma que tenía de ganarle. Me ha llevado hasta el límite", admitió tras su triunfo sobre Sinner, con el que Djokovic había perdido en sus últimos cinco enfrentamientos y al que remontó tras ir 2 sets a 1 abajo.

Una larga espera

Djokovic no gana un torneo del Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2023. Desde entonces solo llegó a una final en un grande, la de Wimbledon en 2024, donde perdió ante Alcaraz, precisamente su último obstáculo ahora antes de un duodécimo título en Australia y de la gloria del récord de los 25 Majors.

Ese objetivo le fue esquivo durante todo 2025, donde Djokovic hizo pleno de cuatro semifinales, pero sin poder acceder nunca al último partido.

En este Abierto de Australia, Nole tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando el marcador era favorable al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3.

Con su derrota, Sinner, de 24 años y número dos mundial, impide un nuevo reencuentro con Alcaraz en una final. Ambos protagonizaron las tres anteriores en las citas del Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon el pasado julio.

Físicamente al límite

La primera semifinal también había sido de emociones fuertes y Alcaraz se impuso en ella al alemán Alexander Zverev (3°) también en cinco emocionantes sets.

El español, número uno del mundo, llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado de la última manga pero protagonizó una impresionante reacción.

Alcaraz puede presumir ya de haberse convertido en el jugador más joven de la historia en haber alcanzado la final en los cuatro torneos del Grand Slam, y el Abierto de Australia es precisamente el único de ellos que falta en su palmarés.

Con 22 años y 272 días el día de la final, se asegura superar a Jim Courier como el más joven en alcanzar las finales en los cuatro grandes, ya que el estadounidense tenía 22 años y 321 días cuando lo consiguió en Wimbledon 1993.

"Hoy he ganado porque he creído en mis posibilidades, siempre tienes que creer. Físicamente puedo decir que es uno de los partidos más exigentes que he jugado nunca", declaró Alcaraz después de su victoria.

El murciano se llevó los dos primeros sets y luego Zverev le igualó a dos mangas, antes de quebrar su saque en el quinto set y llevar la iniciativa en él, hasta que Alcaraz asestó el zarpazo mortal.