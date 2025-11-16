España pone pie y medio en el Mundial tras golear a Georgia de visitante

La selección española goleó a su similar de Georgia de visitante.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 15 de noviembre, 2025

(AFP) España dejó casi asegurada su clasificación para el Mundial 2026 con una cómoda victoria por 4-0 este sábado en Georgia.

Los de Luis de la Fuente han ganado los cinco partidos del Grupo E y, aunque no están matemáticamente clasificados para el torneo del próximo verano, su diferencia de goles muy superior hace muy improbable que Turquía pueda pasarles por encima.

España recibe a Turquía el martes en el último partido del grupo, con los de Vincenzo Montella a tres puntos tras vencer a Bulgaria por 2-0.

Para que España no pase al Mundial directamente desde el grupo, Turquía tendría que ganar por siete goles o más.

La Roja no pudo contar con su extremo estrella Lamine Yamal, ni con otros jugadores clave como Rodri Hernández, Dani Carvajal y Nico Williams, pero aun así se impuso con facilidad en Tiflis.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto de penalti, y Martín Zubimendi y Ferrán Torres ampliaron la ventaja en la primera parte, antes de que Oyarzabal volviera a marcar.

Se han asegurado prácticamente un 13º berth consecutivo en la Copa del Mundo, al marcar 19 goles en el grupo sin encajar ninguno.

"Nos sentimos muy bien después de esto y hemos hecho un trabajo muy bueno como equipo", dijo Torres a TVE.

"Todavía no es matemático, ahora afrontamos el último partido para clasificarnos para este Mundial.

"Nunca podemos dar las cosas por hechas, pero confiamos en nosotros mismos".

Actuación implacable

De la Fuente dijo a sus jugadores que estaban en camino de convertirse en "legendarios"después de su triunfo en la Eurocopa 2024 y España ofreció una actuación implacable para hacer el trabajo ligero de los anfitriones.

Giorgi Gocholeishvili detuvo el disparo de Torres y regaló un penalti que Oyarzabal transformó con tranquilidad para marcar su vigésimo gol con España y el centésimo de la era De la Fuente.

España dominó el balón y Alex Baena estrelló un balón en el poste antes de que Fabián Ruiz cediera a Zubimendi para que rematara con aplomo y anotara el segundo a los 22 minutos.

Oyarzabal asistió a Torres para que marcara a bocajarro el tercero.

El guardameta del Liverpool Giorgi Mamardashvili desvió el disparo de Oyarzabal y España estuvo a punto de marcar el cuarto antes del descanso.

En el minuto 63, Oyarzabal cabeceó a la red un centro de Torres para dar más brillo a una victoria sin complicaciones.

"Siempre que puedo ayudar de esta manera soy más feliz", dijo Oyarzabal a TVE.

"Tenemos que sellar esta clasificación de la mejor manera (ante Turquía), saliendo a ganar".

Pau Cubarsi desvió el balón contra su propio poste en los últimos minutos cuando Georgia amenazaba con convertirse en el primer equipo en marcar a España en el grupo, pero no pudo encontrar el camino del gol.

"Aunque ganamos 4-0, hay cosas que podemos hacer mejor", dijo a TVE Zubimendi, centrocampista del Arsenal, que siempre busca mejorar.

La derrota significa que la Georgia de Willy Sagnol, que impresionó en la Eurocopa 2024, ya no podrá acceder a la repesca, truncando sus sueños de llegar por primera vez a una fase final de un Mundial.