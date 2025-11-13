"Todo un evento": Madrid, lista para el duelo entre los Dolphins y los Commanders

Los Dolphins, entrenando en Madrid antes del primer juego de la NFL en España. Noviembre de 2025 Cordon Press .

Este domingo, los aficionados al deporte podrán disfrutar de un acontecimiento que marca un antes y un después. Por primera vez, la National Football League (NFL) desembarca en España, concretamente en su capital, Madrid. Un nuevo paso de la competición para proseguir con su objetivo de expandirse y lograr la atracción de un mayor número de seguidores en el mundo.

El estadio Bernabéu, hogar del Real Madrid y ubicado en el Paseo de la Castellana -una de las principales vías de la capital española- acogerá el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders este 16 de noviembre. Más de 80.000 espectadores podrán presenciar en directo el juego.

Este evento deportivo -denominado como NFL Madrid Game- conlleva una gran expectación, atrayendo a aficionados desde todos y cada uno de los rincones de España e, incluso, de otros países. Además, se pronostica que haya un impacto económico de más de 70 millones de dólares.

La NFL, en colaboración con las autoridades de la capital española, han publicado una guía para ofrecer una experiencia "inolvidable y emocionante" para todos los seguidores y para todos aquellos que se acerquen al Bernabéu para disfrutar del encuentro en directo.

En ella, se incluyen todas las maneras que cada persona puede tomar para acudir al Bernabéu. También se señala que habrá una tienda con productos oficiales de la NFL al lado del estadio y los lugares convocados para que los aficionados puedan disfrutar de diferentes actividades. También habrá juegos de la NFL Academy.

Los Commanders y los Dolphins ya llegaron a España

Tanto los Dolphins como los Commanders viajaron a España con días de antelación para tener margen de descanso y de preparación. Cada una de las franquicias eligieron un lugar concreto para entrenar y ponerse a punto para este decisivo enfrentamiento.

En el caso de los Commanders, la franquicia de Washington DC está preparándose en la Ciudad Real Madrid, donde el equipo más laureado de la UEFA Champions League entrena a diario.

Por su parte, los Dolphins están ensayando sus tácticas en el estadio Metropolitano, lugar en el que el Atlético de Madrid disputa sus juegos como local.

El director de la NFL en España: "No es un partido. Es todo un evento"

Desde la liga saben de la trascendencia -no solo deportiva- que va a tener el enfrentamiento entre los Commanders y los Dolphins en Madrid. El director de la NFL en España, Rafa de los Santos, afirmó, en una entrevista al periódico As, que este acontecimiento será "muy especial".

El mandatario aseguró que la NFL "tiene las expectativas muy altas", algo que vio en las solicitudes para adquirir entradas. "Al salir las entradas hubo 700.000 dispositivos tratando de comprarlas. Hay muchísimas ganas, lo notamos. Se vendieron todas las entradas enseguida", dijo, subrayando que "todo el mundo quiere estar" en el Bernabéu este domingo.

"No es solo el partido. Es todo un evento y se va a poder vivir la experiencia completa a lo largo de la semana. Con multitud de actividades estos días, la cosa irá in crescendo hasta el domingo", prometió.

Bizarrap y Daddy Yankee para animar al público en el descanso

Durante el duelo entre los Dolphins y los Commanders, también habrá momentos para disfrutar de algún otro espectáculo. Como, por ejemplo, el que protagonizarán dos de los artistas hispanos más reconocidos a nivel mundial: Bizarrap y Daddy Yankee.

Con motivo de la presentación de su nueva colaboración -Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66- el productor argentino y el cantante puertorriqueño actuarán en el descanso del juego.

"Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme. Y hacerlo junto a Daddy Yankee, una verdadera leyenda, lo hace aún más especial", sostuvo Bizarrap, en declaraciones recogidas por AFP. "Me llena de alegría la música y el tema que hemos creado juntos. Compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido una experiencia increíble. ¡Prepárate Madrid, prepárate NFL, vamos a tener un show espectacular!", auguró, por su parte, el artista boricua.

El juego entre los Dolphins y los Commanders en Madrid es uno de los ocho enfrentamientos que la NFL programó, el año pasado, para que se disputasen fuera del territorio estadounidense, tal y como confirmó el comisionado de la liga, Roger Goodell.