Unos envejecidos Clippers se estrellan contra los Suns en el debut de la temporada de Green

Publicado por Israel Duro 7 de noviembre, 2025

Incluso las viejas estrellas acaban por apagarse y dan lugar a un agujero negro que absorbe todo a su paso. Eso es lo que están viviendo Los Angeles Clippers, la franquicia que ha reunido a un gran puñado de glorias de la NBA... con la media más alta de edad (33,2 años) de una plantilla en la historia de la NBA. El resultado, la tercera derrota consecutiva en este inicio de temporada (3-5) y la constatación de que los rivales han aprendido a apretar cuando el físico de los Clippers se resiente.

Eso es lo que hicieron los Suns para apalizar en Phoenix a los angelinos (115-102), un resultado maquillado al final, cuando todo estaba decidido antes del final del tercer periodo (83-64) y que llegó a un máximo de 104-79 con menos de 8 minutos por jugar. Sin James Harden (36 años) ni Kawhi Leonard (34), el resto del elenco de ilustres veteranos mostró todas sus carencias para el baloncesto intenso de hoy en día.

Los viejos rockeros se apagan

Nombres tan deslumbrantes como Chris Paul (40), Brook Lopez (37) o Nico Batum (cerca de los 37) hicieron poco más que brillar en el videomarcador cuando fueron anunciados, a años luz del talento que deslumbró hace años. Pero la noche certificó, sobre todo, el ruinoso negocio de los Clippers con Bradley Beal (32), fichado como el superjugador de hace un lustro en Washington y no la medianía de los últimos años en Arizona.

El escolta terminó abucheado por el público con un partido para olvidar: apenas 5 puntos, una asistencia (pero dos pérdidas) y un triste 2/14 intentos en tiros. Algo que explica por qué los Suns decidieron quitárselo de encima a pesar de tener que pagarle 110 millones de dólares durante las próximas temporadas.

Buen debut de Green en Phoenix

Enfrente, por el contrario, el joven Jalen Green (23 años), que debutaba esta temporada con los de Arizona, anotó 29 puntos, a los que se sumaron 24 de una de las estrellas de la franquicia, Devin Booker. Green, que se había perdido los 8 primeros encuentros por una lesión, llegó a la franquicia este verano en una megaoperación que involucró a 7 equipos y que terminó con Kevin Durant dejando Phoenix por Houston.