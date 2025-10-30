Reaves salva a los Lakers sobre la bocina en una noche con un nuevo recital de Jokic

Reaves se dispone a lanzar el tiro ganador ante los Timberwolves Jesse Johnson-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 30 de octubre, 2025

Austin Reaves volvió a colgarse la capa de superhéroe para llevar a la victoria a unos Lakers sin LeBron James ni Luka Doncic. El escolta consiguió sobre la bocina la canasta que permitió ganar a los angelinos por la mínima (116-115) a los Minnesota Timberwolves. El otro gran protagonista de la noche fue Nikola Jokic. El jugador serbio consiguió su cuarto triple doble de la temporada para liderar la victoria de los Nuggets sobre los Pelicans

Reaves, que el domingo llegó a 51 puntos en un triunfo ante los Suns, sumó esta vez 28 tantos (9-24 en tiros de campo) y repartió 16 asistencias en la segunda victoria de los Lakers en sus tres últimos juegos sin su dupla de líderes.

Los visitantes llegaron a tener una ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto aprovechando que los Timberwolves tampoco contaban con su estrella, Anthony Edwards. Aún así los locales se colocaron 115-114 arriba a falta de 10 segundos. Reaves asumió la última posesión, dribló a dos defensores y lanzó un tiro en suspensión que entró justo cuando el tiempo se agotó.

"Probablemente me dirán que soy un desastre porque fallé como 14 tiros", bromeó Reaves sobre los mensajes que recibirá de Doncic y LeBron.

Cuarta exhibición de Jokic, imparable de nuevo

Nikola Jokic mantuvo su pleno de actuaciones con triple doble en la paliza de los Denver Nuggets 122-88 ante los New Orleans Pelicans, uno de los tres equipos sin triunfos en la campaña.

El pívot serbio terminó con 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias erigiéndose en el tercer jugador en abrir una temporada con cuatro triple dobles.

Anteriormente lograron la gesta Oscar Robertson (1961) y Russell Westbrook (2020).

Splitter sigue venciendo con Portland

Los Portland Trail Blazers vencieron por un ajustado 136-134 a domicilio a los Utah Jazz en su segunda victoria seguida de la mano de Tiago Splitter. El primer entrenador brasileño en la NBA tiene un balance positivo de 3-1 desde que relevó en el banco a Chauncey Billups el pasado jueves.

Billups, miembro del Salón de la Fama como jugador, está suspendido por la liga a raíz de su arresto por el FBI, que lo señala como miembro de una trama de partidas de póker amañadas y también apunta a que pudo filtrar información de su equipo a apostadores.

Los Blazers, una franquicia que no clasifica a playoffs desde 2021, habían ganado anteriormente a los Warriors y a los Lakers. En Utah, su máximo anotador fue el veterano base Jrue Holiday con 27 puntos mientras el finlandés Lauri Markkanen llegó a 32 para los Jazz.

Orgullo Celtic para sorprender a los Cavaliers

Los Boston Celtics vencieron 125-105 a los Cleveland Cavaliers regalándole una alegría a su afición, resignada a una temporada sin grandes expectativas por la grave lesión de su líder, Jayson Tatum.

Jaylen Brown, la otra espada de Boston, llegó a 30 puntos y el novato español Hugo González se quedó en 4 en este inesperado triunfo ante Cleveland, uno de los favoritos a alcanzar las Finales por la Conferencia Este.

Su líder, Donovan Mitchell, fue duda hasta último momento por problemas de isquiotibiales y se quedó en sólo 15 puntos y 6 asistencias.

Lesiones de Young y Anthony Davis

La jornada también registró lesiones de Trae Young y Anthony Davis cuyo alcance aún no estaba determinado.

Trae Young sufrió un esguince en la rodilla derecha en el primer cuarto de la victoria de los Atlanta Hawks ante los Brooklyn Nets (117-112).

Davis, por su parte, también abandonó en el cuarto inicial del triunfo de los Dallas Mavericks ante los Indiana Pacers (107-105) tras una aparatosa caída. Los Mavericks describieron la lesión como "dolor en la parte inferior de la pierna".