Murió Nick Mangold, histórica figura de los New York Jets, a los 41 años por complicaciones renales

Publicado por Diane Hernández 27 de octubre, 2025

El exjugador de los New York Jets Nick Mangold, considerado uno de los mejores centros de la franquicia en su historia, falleció el sábado a los 41 años debido a complicaciones derivadas de una enfermedad renal, según confirmó el equipo este domingo.

Mangold, quien pasó toda su carrera de la NFL con los Jets entre 2006 y 2016, había revelado recientemente que padecía una enfermedad renal crónica causada por un defecto genético. En una carta pública dirigida a la comunidad de aficionados, explicó que tras un "verano difícil" se encontraba sometido a tratamientos de diálisis mientras buscaba un trasplante de riñón.

"Pensé que tendría más tiempo", escribió en aquel mensaje, donde también agradeció el apoyo de su familia y seguidores, de acuerdo al obituario publicado por los Jets en su web oficial.

Reacciones en la organización

El presidente del equipo, Woody Johnson, lamentó la pérdida y la describió como "devastadora":

"Nick fue más que un centro legendario. Fue el corazón de nuestra línea ofensiva y un compañero querido. Su liderazgo y calidez marcaron a toda nuestra organización. Será un Jet para siempre".

El vicepresidente Christopher Johnson también destacó su impacto dentro y fuera del campo: "Su habilidad era extraordinaria, pero su carácter, humildad y humor fueron lo que lo hicieron inolvidable".

Una carrera ejemplar en la NFL titular inmediato y eje de la línea ofensiva del equipo. Formó dupla histórica con D’Brickashaw Ferguson, ayudando a los Jets a alcanzar tres presencias en playoffs, incluidas dos finales de la AFC (2009 y 2010).



​171 partidos como titular, incluidos playoffs.

​7 selecciones al Pro Bowl.

​2 veces All-Pro del primer equipo.

Su durabilidad y consistencia lo convirtieron en referencia dentro de la liga. Seleccionado en primera ronda del draft de 2006 procedente de Ohio State, Mangold se convirtió en. Formó dupla histórica con, ayudando a los Jets a alcanzar tres presencias en playoffs, incluidas dos finales de la AFC (2009 y 2010).Su durabilidad y consistencia lo convirtieron en referencia dentro de la liga.

Reconocimientos y legado

En 2022, Mangold fue incorporado al Anillo de Honor de los Jets, junto a Ferguson y Darrelle Revis, durante una ceremonia en el MetLife Stadium. Este año, había avanzado en la votación hacia la Clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, manteniéndose en consideración como uno de los mejores en su posición de su generación.

Mangold, originario de Centerville, Ohio, deja a su esposa Jenny y a sus cuatro hijos: Matthew, Eloise, Thomas y Charlotte.