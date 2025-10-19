El Barcelona se coloca líder tras una agónica victoria contra el Girona en el último minuto

Ronald Araujo le dio la victoria al Barcelona en la última jugada.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 18 de octubre, 2025

(AFP)El Barcelona se colocó líder de la Liga el sábado después de que Ronald Araujo marcara en el tiempo añadido para dar a los campeones una victoria por 2-1 sobre el Girona.

El defensa, que entró como delantero de emergencia, marcó en el minuto 93 para dar al Barça una ventaja de un punto sobre el Real Madrid, que visita el domingo al Getafe.

Por su parte, Thiago Almada dio la victoria al Atlético de Madrid ante Osasuna (1-0), que se coloca cuarto, mientras que el doblete de Antony permitió al Real Betis remontar un empate ante el Villarreal, tercero.

Tras dos derrotas consecutivas, el Barça de Hansi Flick apenas pudo superar al Girona, 19º, gracias al gol postrero de Araujo.

Pedri González adelantó pronto al Barcelona, pero Axel Witsel empató con un soberbio remate de cabeza para un Girona que estuvo cerca de asegurar un merecido punto.

"No hicimos nuestro mejor partido, pero luchamos hasta el final y marcamos ese gol. Nos dará confianza para los próximos partidos, al menos eso espero", dijo Flick, entrenador del Barça.

Flick devolvió a Lamine Yamal a la titularidad tras recuperarse de la lesión en la ingle que le apartó de los recientes partidos de clasificación de España para el Mundial.

El joven extremo también se perdió la goleada por 4-1 ante el Sevilla en la última jornada de Liga del Barcelona.

Con varios jugadores lesionados, entre ellos el delantero Robert Lewandowski, Flick hizo debutar en liga al delantero de 17 años Toni Fernández.

En línea con la protesta organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles contra el partido del Barça contra el Villarreal en diciembre, que ha sido trasladado a Miami, ambos conjuntos se quedaron quietos durante 15 segundos tras el pitido inicial.

El Barça tomó la iniciativa y se adelantó en el minuto 13 después de que Jules Kounde y Yamal combinaran bien, permitiendo al centrocampista Pedri pasar casualmente el balón a la esquina inferior derecha.

El Girona, que terminó entre los cuatro primeros hace dos temporadas pero que ha tenido problemas desde entonces, pronto encontró la manera de igualar.

En el minuto 20, Witsel empató con un golazo de cabeza.

Los visitantes explotaron varias veces la línea alta del Barcelona, con Cristian Portu rematando al poste tras meterse a la espalda de la defensa del Barça, mientras que el Girona también desperdició otros dos mano a mano.

Marcus Rashford estrelló en el larguero un lanzamiento de falta en el otro extremo como aviso a los modestos.

- Lo necesitábamos" -



Paulo Gazzaniga realizó una excelente parada en su primer palo para frustrar a Rashford, que también vio desestimado un recurso de penalti.

Flick envió al central Araujo como delantero en el tramo final a la desesperada y el uruguayo cumplió en el tiempo añadido, rematando un centro de Frenkie de Jong para llevarse los tres puntos.

Araujo se arrancó la camiseta en señal de celebración mientras el Barça se adjudicaba una victoria que parecía improbable tras una segunda parte plana.

"En este momento estamos liderando la tabla, así que es una buena situación, el Real Madrid tiene que ganar mañana", dijo Flick.

"Nos falta la dinámica que normalmente tenemos... necesitábamos este gol y esta victoria hoy".

Flick fue expulsado en los compases finales por protestar y se expone a una sanción en la línea de banda en el Santiago Bernabéu el próximo fin de semana, y quizás más allá después de que hiciera un gesto considerado poco educado en España al celebrar el gol de Araujo.

En el minuto 69, Almada marcó su primer gol con el club para romper la resistencia de Osasuna y decidir el partido.

"Estoy muy contento por mi primer gol, pero lo más importante es que el equipo ganó", dijo Almada a DAZN.

El Atlético empezó mal la temporada pero poco a poco va encontrando su ritmo.

El portero de los rojiblancos, Jan Oblak, realizó una gran parada en los últimos minutos para evitar el gol de Ante Budimir y asegurar los tres puntos a su equipo.

"Tenemos que concentrarnos, se nos han escapado partidos por pequeños detalles y lo estamos corrigiendo sobre la marcha", dijo el centrocampista del Atlético Marcos Llorente.