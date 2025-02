La mujer que acusó de violación a Diddy y a Jay-Z retiró formalmente su demanda

Publicado por Luis Francisco Orozco Verificado por 14 de febrero, 2025

La mujer que acusó formalmente a los raperos Sean “Diddy” Combs y Jay-Z de violarla cuando tenía tan solo 13 años, retiró oficialmente su denuncia. Según los documentos legales presentados ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, la demanda fue “desestimada voluntariamente con prejuicio”, lo que significa que esta no puede volver a presentarse. Los documentos no mostraron más detalles, incluyendo cualquier dato sobre la identidad de la demandante.

A través de su empresa de entretenimiento Roc Nation, Jay-Z, cuyo verdadero nombre es Shawn Carter, declaró que “Hoy es una victoria. Las acusaciones frívolas, ficticias y espantosas han sido desestimadas. Esta demanda civil no tenía fundamento y nunca iba a llegar a ninguna parte. La historia ficticia que crearon era ridícula, si no fuera por la gravedad de las acusaciones. No le desearía esta experiencia a nadie. El trauma que mi esposa, mis hijos, mis seres queridos y yo hemos soportado nunca podrá ser desestimado”.

Combs, quien actualmente se encuentra en una cárcel de Brooklyn mientras espera su juicio por cargos de tráfico sexual y asociación delictiva, explicaron en un comunicado que la desestimación de la demanda no era más que “otra confirmación de que estas demandas están basadas en falsedades, no en hechos.” Asimismo, los abogados del rapero afirmaron que “Sean Combs nunca ha agredido sexualmente ni traficado con nadie, ni hombre ni mujer, adulto o menor. Ninguna cantidad de demandas, acusaciones sensacionalistas o espectáculos mediáticos cambiará esa realidad":

Inconsistencia en algunas declaraciones

La demandante, quien acusó a los dos raperos de abusar sexualmente de ella en el año 2000 cuando tenía tan solo 13 años, retiró su demanda dos meses después de que ella misma reconociera “ciertas inconsistencias” en algunas declaraciones que brindó en una entrevista con la NBC. Sin revelar su nombre ni su rostro frente a la cámara, la denunciante comentó en dicha entrevista que los raperos la drogaron mientras viajaba con ellos en una limosina, donde presuntamente habrían abusado de ella.

Luego de que la demandante y su equipo legal aceptaran algunas inconsistencias en sus declaraciones, los abogados de Jay-Z le solicitaron a un juez que desestimara oficialmente su demanda. Sin embargo, la contraparte explicó que semejante decisión no podía tener lugar, al argumentar que las víctimas de abuso sexual pueden sufrir pérdida de memoria.