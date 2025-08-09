Una grave lesión de Morice Norris obliga a suspender el partido de pretemporada de NFL entre Lions y Falcons

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de agosto, 2025

El partido de pretemporada de la NFL entre los Detroit Lions y los Atlanta Falcons tuvo que ser suspendido con seis minutos por jugar, luego de que el jugador Morice Norris tuviera que recibir atención médica y ser retirado del campo de juego en una ambulancia tras una grave lesión producida mientras intentaba taclear al corredor Nathan Carter. En medio de una jugada, este último impacto con su rodilla la careta del casco de Norris, lo cual provocó que su cabeza se moviera bruscamente hacia atrás y quedara desmayado en el césped.

“Solo estamos orando por Mo y pedimos que todos oren por él”, les comentó a los periodistas el entrenador de los Lions, Dan Campbell, quien agregó que, a pesar del aparatoso golpe entre Norris y Carter, había recibido “información positiva” desde el hospital al que fue llevado su jugador. “Está respirando. Está hablando. Tiene algo de movimiento”, explicó Campbell.

Un momento dramático

La situación en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue sumamente dramática tras el choque entre el profundo y el corredor, al punto en que el personal médico de ambos equipos corrió de inmediato a socorrer a Norris. Incluso, tras su salida en ambulancia, tanto Campbell como el entrenador de los Falcons, Raheem Morris, tomaron la decisión de no continuar el juego. Si bien los jugadores salieron al campo e hicieron un saque, los 22 jugadores se reunieron en el centro del campo para tomarse de las manos y rezar mientras el reloj seguía corriendo. Con 6:19 en el reloj, el árbitro principal, Shawn Hochuli, anunció que la oficina de la liga en Nueva York había confirmado que el juego sería suspendido.

Luego de finalizado el partido, Morris le comentó a la prensa: “No tengo mucho que decir, solo enviar pensamientos y oraciones para Morice Norris, su familia y todos los involucrados, incluido mi equipo, los Lions y el equipo de Dan”. Al ser preguntado sobre cómo se dirigió a sus jugadores en el vestuario tras lo ocurrido, Morris dijo que fue un momento complicado y señaló que con solo “mirar a sus ojos” podía notar la conmoción y emoción del momento. “Es difícil incluso hablarles a esos muchachos porque están muy emocionados por el juego y por lo que hacemos, y sienten mucho respeto por los otros jugadores de este deporte, y eso fue la máxima demostración de ello por parte de ambos equipos allí mismo. Y solo hay que orar por Morice Norris y su familia”.