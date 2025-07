"Si no hay un mexicano que esté ahorita en la NFL, yo voy a ser el primero", la estrella del futbol americano, Will Hernández, habló en Fierce Talks sobre sus inicios

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de julio, 2025

En su nuevo episodio de Fierce Talks, la periodista Karina Yapor entrevistó a la estrella mexicoamericana de la NFL, Will Hernandez, con quien conversó no solo sobre su actualidad en la prestigiosa liga de fútbol americano, sino también sobre sus inicios y los numerosos sacrificios que tuvo que materializar para poder llegar a donde está hoy en día. En sus palabras, Hernández, detalló el inmenso esfuerzo que tuvo que ejercer, en una conmovedora historia de superación que representa a millones de jóvenes que hoy luchan por alcanzar sus sueños dentro de la complicada industria del deporte profesional.

“Aunque yo tenía ese gran sueño de llegar a la NFL, la verdad es que hay muchas cosas que están a tu alrededor, muchas voces que te dicen que a lo mejor no se puede. […] Habían esos tiempos en que me preguntaba si sería posible que lo pudiera hacer: uno, porque la escuela donde yo estaba no era muy común que fueran a la NFL los jugadores de esa universidad, y dos, porque también era hispano y tampoco se ven muchos jugadores de esos en la liga. […] Yo dije, ‘de aquí me tengo que agarrar, yo sé que los odds están contra mi, pero de todos modos se pueden hacer las cosas y tengo que hacer que pase de una forma u otra, y si no hay un mexicano que esté ahorita en la NFL yo voy a ser el primero’”, comentó Hernández.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.