Amazon Prime Air ampliará sus entregas con drones a casi 500 ciudades en 2026

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2026

Amazon ampliará este año su servicio de entregas con drones Prime Air a casi 500 ciudades y localidades de Estados Unidos, con el objetivo de llevar esta modalidad de entrega a comunidades que reúnen a decenas de millones de clientes. La expansión prevista para finales de 2026 representa un aumento de seis veces respecto a la cobertura actual.

Prime Air permite entregar millones de productos en tan solo 30 minutos, incluidos alimentos, productos electrónicos, cosméticos, medicamentos y artículos para el hogar. Actualmente, el servicio realiza miles de entregas diarias desde sus centros de operación en Estados Unidos.

“Ya hemos entregado cientos de miles de paquetes a clientes mediante drones este año y, para finales de 2026, planeamos llegar a clientes en casi 500 ciudades y localidades”, afirmó David Carbon, vicepresidente de Amazon Prime Air.

Actualmente, Prime Air presta servicio a clientes en ciudades de Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas. Amazon tiene previsto ampliar próximamente sus operaciones a las áreas metropolitanas de Chicago, Illinois; Syracuse, Nueva York; Cleveland, Ohio; Atlanta, Georgia; y Boise, Idaho, antes de sumar más comunidades durante este año.

El servicio opera actualmente desde 11 ubicaciones en 10 áreas metropolitanas de Estados Unidos: Phoenix, Arizona; Tampa, Florida; Kansas City, Kansas; Baton Rouge, Luisiana; Detroit, Michigan; Omaha, Nebraska; Houston, Dallas, San Antonio y Waco, Texas.

Cada centro de Prime Air presta servicio a un área de aproximadamente 175 millas cuadradas. La disponibilidad depende de los códigos postales y de la elegibilidad de cada ubicación.

Amazon señala que casi todos los artículos de 5 libras o menos, equivalentes a unos 2,3 kilogramos, que puedan caber en una caja de zapatos grande pueden ser entregados mediante drones. La compañía afirma que esto representa más del 60% de los productos que los clientes compran con mayor frecuencia.

Los pedidos pueden llegar en tan solo 30 minutos, aunque Amazon indica que la mayoría tarda aproximadamente 60 minutos después de completar la compra. Para los miembros de Prime, el servicio de entrega ultrarrápida con drones es gratuito en pedidos de 50 dólares o más. Para pedidos inferiores a esa cantidad, la tarifa es de 2,99 dólares, mientras que los clientes que no tienen una membresía Prime pagan 4,99 dólares.

El servicio está integrado en la experiencia habitual de compra de Amazon, con la misma aplicación, proceso de pago y atención al cliente. Antes de realizar el primer pedido mediante dron, el cliente puede confirmar el punto de entrega y mantenerlo para futuros pedidos o seleccionar una nueva ubicación.

Cuando el dron llega al punto elegido, comprueba que no haya personas, mascotas ni vehículos en el área antes de depositar el paquete.

Amazon afirma que Prime Air cuenta con la certificación Part 135 de la Administración Federal de Aviación (FAA), el mismo marco utilizado para los operadores comerciales de transporte aéreo. La compañía señala que esta certificación representa el nivel más alto de supervisión de la FAA para las operaciones de entrega mediante drones.

Los drones utilizan sistemas de navegación, cámaras y sensores para detectar obstáculos y realizar entregas de forma segura. El sistema Detect-and-Avoid de Prime Air supervisa continuamente el espacio aéreo y el entorno alrededor del dron, permitiéndole tomar decisiones en tiempo real durante el vuelo.