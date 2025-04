Liberan bajo fianza a Karmelo Anthony, acusado de asesinar a otro estudiante en una competencia de atletismo

Publicado por Williams Perdomo 15 de abril, 2025

Karmelo Anthony, el adolescente de Texas acusado de apuñalar fatalmente a otro estudiante de secundaria durante una competencia de atletismo, fue liberado tras pagar una fianza reducida de 250.000 dólares.

El joven permanecerá bajo arresto domiciliario hasta su juicio. La fianza inicialmente era de un millón de dólares, pero un juez del condado de Collin la redujo. Decidió que el joven podría esperar el juicio en su casa con un monitor de tobillo y supervisión las 24 horas de sus padres o un "adulto designado".

El arresto de Anthony se había dado después de que se conociera que presuntamente apuñó a Austin Metcalf, también de 17 años, en el corazón durante una pelea por un asiento en una carrera de atletismo el 2 de abril. Está acusado de asesinato en primer grado.

Un informe policial, recogido por New York Post, detalló que testigos dijeron a la policía que Metcalf intentó empujar a Anthony, que asistía a una escuela secundaria rival, fuera de una tienda de campaña cuando Anthony agarró un cuchillo de su mochila y apuñaló a Metcalf en el corazón, dejándolo desangrarse en los brazos de su hermano gemelo.

“La Corte Suprema ha dicho que no solo no se puede solicitar la pena de muerte contra alguien que cometió un delito a los 17 años, sino que ni siquiera se puede conseguir la cadena perpetua sin libertad condicional. Eso no sería algo que pudiéramos hacer ni aunque quisiéramos”, dijo el fiscal de distrito del condado de Collin, Greg Willis.