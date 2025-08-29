La Administración Trump amenazó con imponer sanciones a las escuelas públicas de Denver por el uso de baños de “género neutro”

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de agosto, 2025

El Departamento de Educación de los Estados Unidos emitió un comunicado este jueves en el que amenazó al estado de Denver con sancionar a sus escuelas públicas por su uso de baños de “género neutro”. En el comunicado, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del departamento concluyó que “las Escuelas Públicas de Denver (el Distrito) violaron el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (Título IX) y sus regulaciones de implementación”.

En otra parte del comunicado, la OCR explicó haber determinado “que la conversión de baños multicasillas separados por sexo en instalaciones de ‘género neutro’ y las políticas incluidas en la ‘Guía LGBTQ+ de las Escuelas Públicas de Denver’, que permiten a los estudiantes usar instalaciones íntimas correspondientes a su ‘identidad de género’ en lugar de su sexo biológico, violan la prohibición del Título IX contra la discriminación sexual”. La arremetida del departamento representa la última acción por parte de la Administración del presidente Donald Trump contra las diferentes permisividades de algunos estados en relación con la identidad de género, cumpliendo de esta forma una de las promesas del líder republicano durante su campaña presidencial.

El caso tuvo lugar en la secundaria East High School.

El pasado enero, el Departamento de Educación dio inicio a una investigación contra las Escuelas Públicas de Denver, por un caso en el que la secundaria East High School convirtió un baño que estaba originalmente designado para niñas en un baño de género neutro. El caso generó el reclamo de varios políticos y grupos conservadores que manifestaron su indignación ante el hecho de que el estado de Denver estuviera permitiendo que en dicha secundaria se usara su baño de niñas sobre la base de la identidad de género.

Sobre dicha situación, la OCR detalló en el comunicado que había presentado “un Acuerdo de Resolución propuesto” a las escuelas de Denver “para resolver sus violaciones del Título IX”, el cual incluye la obligación de “reconvertir y volver a designar todos los baños multicasillas para uso exclusivo por sexo en cualquier escuela del Distrito”. Asimismo, la OCR comentó que “le ha ofrecido al Distrito la oportunidad de aceptar voluntariamente en un plazo de 10 días o enfrentar una inminente acción de cumplimiento”.