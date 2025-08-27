General Motors retiró del mercado más de 23.000 vehículos por problemas de fuga de combustible

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de agosto, 2025

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que la empresa General Motors (GM) está retirando del mercado más de 23.000 Chevrolet Corvette debido a un serio problema de fuga de combustible, el cual puede poner en riesgo tanto a conductores como pasajeros. En un informe con fecha del 21 de agosto, la agencia detalló que el retiro de los vehículos tuvo lugar luego de que se descubriera que el exceso de combustible podía derramarse en el compartimento del llenador de gasolina de los carros durante el repostaje. La NHTSA explicó en su informe que este podría eventualmente filtrarse hacia una fuente de ignición, multiplicando así el riesgo de incendio.

De acuerdo con lo detallado por la agencia, el retiro por parte de GM abarca los modelos Corvette del 2023 al 2025, agregando que el 0,1 % de los vehículos retirados del mercado por el gigante automotriz contienen el defecto, el cual estuvo relacionado con cuatro incendios que habrían ocurrido en diferentes fechas y fueron identificados por la investigación de la empresa. Según la NHTSA, dos de estos incendios “incluían evidencia que indicaba que la bomba de la estación de servicio estaba fallando y provocó un derrame de combustible en el momento del incidente”. De igual forma, la agencia comentó que, como parte de la medida, los concesionarios empezarán a insertar de ahora en adelante un protector para desviar el combustible derramado y así evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida tanto de los pasajeros como de aquellos que se encuentran cerca de los vehículos.

En un comunicado enviado al medio The Drive, General Motors comentó que estaba completamente enfocado en el “problema de derrame de exceso de combustible durante el repostaje”. Asimismo, el gigante automotriz estadounidense detalló: “Se trata de una ocurrencia poco común, y las bombas defectuosas de las estaciones de servicio parecen ser un factor que contribuye. La seguridad de nuestros clientes es la máxima prioridad para todo el equipo de GM, y estamos trabajando para solucionar este asunto lo más rápido posible”.