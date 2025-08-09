Atlanta: un tiroteo cerca de los CDC deja al atacante y a un policía muertos

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de agosto, 2025

La Policía de Atlanta informó que un tiroteo tuvo lugar este viernes en horas de la tarde cerca de la Universidad de Emory y de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), teniendo como víctimas fatales al tirador y a un agente del Departamento de Policía del condado de DeKalb. En una rueda de prensa, el jefe de la Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, informó que el atacante “disparó contra las fuerzas del orden y, potencialmente, contra los CDC”, y añadió que la policía encontró al sospechoso en el segundo piso de un edificio que alberga una tienda frente a la sede de los CDC.

Schierbaum detalló que, si bien el sospechoso murió en el lugar por una herida de bala, se desconoce si esta fue autoinfligida o causada por uno de los agentes. Asimismo, el jefe de la Policía de Atlanta explicó que el tirador disparó múltiples rondas contra agentes de la policía y contra la misma agencia de salud, la cual alberga una guardería con 92 niños, de los cuales ninguno resultó herido.

En otra rueda de prensa, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, aseguró que todos los niños se encontraban a salvo y aseguró que pronto se les permitiría a sus padres reunirse con ellos. “Queríamos darles este mensaje de que todos los niños están a salvo y que nos aseguraremos de que se reúnan con ellos lo antes posible. Yo también soy padre. Sé que su incertidumbre, su miedo y su preocupación han sido grandes”, comentó el alcalde, quien agregó que el tirador era “un hombre blanco y es una persona conocida por tener interés en ciertas cosas”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni los motivos detrás del tiroteo perpetrado por este. Por su parte, el Departamento de Policía del condado de DeKalb reveló a través de su cuenta oficial de X que el agente asesinado durante el tiroteo se llamaba David Rose. “Con profunda tristeza y gran pesar anunciamos el fallecimiento del oficial David Rose, quien fue trágicamente asesinado en el cumplimiento de su deber. El oficial Rose sirvió al condado de DeKalb con valentía, integridad y una dedicación inquebrantable. Incluso frente al peligro, fue diligente en su deber de proteger a nuestra comunidad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos, compañeros oficiales del condado de DeKalb y a toda la comunidad de las fuerzas del orden en este momento tan difícil”, detalló el departamento.