Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de septiembre, 2026

OpenAI comenzó el jueves a desplegar GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más impresionante y potente hasta la fecha, capaz, según la propia empresa, de manejar por sí solo una computadora y de completar tareas en tiempo real con tan solo una orden del usuario.

Este salto generacional, que ha impresionado al mundo y, especialmente, a los expertos en materia de desarrollo, llega apenas un año después de GPT-5 y en medio de una serie de ciberataques perpetrados en los últimos meses por programas de IA en fase de prueba, entre ellos herramientas de la propia OpenAI, que ya habían encendido las alarmas sobre los riesgos que plantean los modelos más avanzados.

"En este nivel de capacidad, la seguridad se ha convertido en nuestra principal prioridad", dijo el presidente de OpenAI, Greg Brockman, durante una llamada con periodistas sobre el lanzamiento, según reportó la AFP. La compañía llegó incluso a pausar el desarrollo de algunos modelos durante dos semanas este verano, después de que dos de ellos, todavía en fase de prueba, protagonizaran de forma autónoma un ataque contra la plataforma Hugging Face. Aunque Astra no estuvo involucrado en ese incidente, la empresa asegura que el nuevo modelo ya incorpora medidas para mitigar este tipo de riesgos.

Incertidumbre y optimismo se chocan

Pero el hackeo de Hugging Face estuvo lejos de ser un hecho aislado o exclusivo de OpenAI. Anthropic también reveló que sus propios modelos —Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5, y un modelo interno de investigación— hackearon a otras tres organizaciones durante pruebas internas, un patrón que descubrieron tras revisar más de 141.000 evaluaciones. Tras los hallazgos, que causaron preocupación y críticas en todo el mundo del desarrollo, más de 130 empresas tecnológicas firmaron una carta abierta advirtiendo que se avecina una ola de ciberataques potenciados por IA si no se actúa a tiempo.

Por ello, Astra nace en un contexto donde la desconfianza y la incertidumbre luchan con los elogios y optimismo que generan los modelos de IA.

Y es que el propio Astra no es un modelo cualquiera en materia de riesgo. Según la empresa, es el primero de OpenAI en alcanzar el nivel más alto de su propia escala de evaluación en ciberseguridad, capaz de hackear por sí solo sistemas informáticos sólidamente protegidos. Por ello, sus funciones más sensibles quedaron reservadas exclusivamente a especialistas en ciberdefensa, con una capa de supervisión automática que puede interrumpir tareas de los usuarios si detecta comportamientos indebidos.

El video promocional del lanzamiento resultó igual de revelador que el propio anuncio. En él, se ve a Astra, controlado únicamente por voz, publicando por sí solo un anuncio de venta en un sitio web, sin que exista ningún tipo de intervención humana intermedia en el proceso. Algunos usuarios percibieron que este tipo de tareas, hasta hace poco, alguien se las pedía a otra persona para que la ejecutara. Es decir, la máquina, además de controlar a la máquina, también de a poco va reemplazando tareas donde antes había un humano.

Más potente y más eficaz: "No es irracional sentir que estamos en la era de la IAG"

OpenAI sostiene que Astra puede encargarse de forma autónoma de una amplia variedad de tareas, como la creación de sitios web, el análisis científico, el desarrollo de videojuegos, la ciberseguridad y la programación. Para ejemplificar el ahorro de tiempo que esto supone, la compañía aseguró que el modelo podría reducir a apenas 10 minutos la búsqueda de un apartamento, una tarea que, a un humano, según sus propias estimaciones, le tomaría cerca de seis horas.

El aspecto económico también es una mejora con respecto a otros modelos. Según OpenAI, GPT-6 realiza cada tarea a un costo menor que su predecesor, aunque sus precios ya se ubican en un rango similar al de Anthropic, que mantiene algunas de las tarifas más altas del mercado. En pocas palabras, el salto en capacidad aún no vino acompañado de un salto en accesibilidad económica; ya que sigue siendo una herramienta de punta, con el costo que eso implica y, por ende, su precio.

Brockman aseguró que Astra podría marcar el nacimiento de la inteligencia artificial general (IAG), un concepto que ni siquiera la propia industria termina de definir con precisión pero que, en términos generales, describe un sistema capaz de igualar o superar el desempeño humano en prácticamente cualquier tarea intelectual, no solo en tareas puntuales como hacen los modelos actuales.

"No es irracional sentir que estamos en la era de la IAG", dijo. "Si avanzamos un par de años y miramos hacia atrás preguntándonos cuándo se creó realmente la IAG, creo que va a haber sido más o menos en este momento, y creo que podría haber sido este mismo modelo".

Altman, mientras tanto, dijo que están haciendo todo lo posible “para que Astra llegue a las manos de todos tan rápido como podemos".

Por ahora, GPT-6 quedará reservado a "un número limitado de organizaciones", antes de abrirse "en los próximos días" a los suscriptores de pago de ChatGPT y a los desarrolladores. Mientras tanto, Anthropic mantiene desde abril su propio modelo de punta, Mythos, reservado exclusivamente a "socios cuidadosamente seleccionados", una estrategia de despliegue mucho más cautelosa frente a un tipo de riesgo que, según todo lo ocurrido este verano, ya no es hipotético.

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Este reporte contiene información de AFP