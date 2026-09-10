Bruselas logra acceder a Mythos 5, la IA más sensible de Anthropic, tras meses de negociación

Publicado por Carlos Dominguez 10 de septiembre, 2026

La Unión Europea ha conseguido acceso a Mythos 5, el modelo de inteligencia artificial más potente y restringido de Anthropic, después de varios meses de conversaciones con la compañía estadounidense, confirmó este jueves la Comisión Europea.

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) ya prueba el sistema, concebido para evaluar vulnerabilidades informáticas y capacidades ofensivas en el ciberespacio, dijo el portavoz de la Comisión para Asuntos Digitales, Thomas Regnier.

"Tras nuestro diálogo constructivo con Anthropic, podemos confirmar que ENISA ha obtenido acceso a Mythos 5 y lo está poniendo a prueba ahora", afirmó Regnier.

Por qué importa Mythos Mythos 5 pertenece a la familia de modelos de “clase Mythos” de Anthropic, el escalón más alto de su arquitectura, por encima de la línea comercial Claude Fable 5, disponible para el público desde junio con salvaguardas automáticas.



La diferencia clave es el régimen de acceso: Mythos se entrega a un círculo reducido, con menos limitaciones que Fable 5. Está pensado para ciberdefensa y pruebas de penetración, y por eso también puede usarse para diseñar ciberataques más sofisticados.

Un acceso limitado y tardío

Según informó AFP, el acuerdo llega más de tres meses después de que, en junio, Anthropic anunciara que la UE formaría parte del llamado Proyecto Glasswing, un grupo selecto de gobiernos y empresas autorizados para testear Mythos ante sus riesgos en ciberseguridad.

Sin embargo, el éxito es parcial: la Comisión admitió que ENISA no podrá probar la última iteración del modelo, Mythos 5.1, lanzada hace apenas días y que incorpora capacidades aún más avanzadas en generación de código y análisis de vulnerabilidades.

Anthropic ha mantenido hasta ahora un acceso muy restringido a Mythos, reservado casi exclusivamente a organismos estadounidenses y a un puñado de socios internacionales, debido a su potencial para identificar y explotar fallos críticos en sistemas informáticos.