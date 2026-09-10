Escalada en Oriente Medio: misiles del régimen iraní dañan aviones de combate estadounidenses en una base de Jordania

Publicado por Carlos Dominguez 10 de septiembre, 2026

Un ataque con misiles balísticos lanzados por Irán contra la base aérea Muwaffaq Salti, en el desierto jordano cerca de Al Azraq, dañó varios aviones de combate estadounidenses estacionados en el complejo, según confirmaron a Fox News fuentes oficiales de Washington.

Un responsable estadounidense dijo que un avión de ataque cercano A-10 Thunderbolt II, conocido como “Warthog”, fue alcanzado de lleno y perdió un ala, mientras que alrededor de ocho cazas F-15E Strike Eagle sufrieron daños ligeros pero fueron devueltos al servicio tras las primeras inspecciones. La información fue difundida inicialmente por CBS News.

Defensa jordana: 18 de 20 misiles interceptados

Las Fuerzas Armadas de Jordania informaron de que sus defensas aéreas interceptaron 18 de los 20 misiles balísticos disparados contra su territorio durante el ataque, que tuvo lugar en la noche del martes al miércoles (hora local). Los dos proyectiles restantes cayeron en zonas deshabitadas y no se registraron víctimas mortales ni heridos entre el personal militar o la población civil.

A pesar de los daños materiales, un funcionario estadounidense insistió en que la ofensiva iraní fue “ineficaz” frente a las defensas integradas de la región. “La respuesta de Irán fue ineficaz ante las defensas aéreas y antimisiles integradas. Irán disparó misiles hacia Jordania. Las fuerzas estadounidenses tienen un 100% de localización de todo su personal en todas las ubicaciones en Jordania”, dijo el responsable a Fox News.

Escalada tras los ataques a petroleros

El ataque contra Muwaffaq Salti se produjo horas después de que Estados Unidos golpeara cinco petroleros iraníes el martes, en una nueva ronda de intercambios directos entre Washington y Teherán que ha llevado el conflicto a una fase de confrontación abierta más allá de los ataques de milicias aliadas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirmó que sus lanzamientos iban dirigidos a “sitios de mantenimiento y despliegue” de aviones de combate F-35, F-16 y F-15 en la base jordana, aunque las autoridades jordanas no entraron en detalles sobre los objetivos específicos alcanzados.

“Vuelvan a casa mientras puedan”: el desafío de un funcionario iraní

En paralelo, un parlamentario del régimen iraní lanzó un mensaje directo a las tropas estadounidenses desplegadas en el Golfo Pérsico. Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento, escribió en la red social X: “La seguridad y la estabilidad del Golfo Pérsico las gestiona Irán. A las fuerzas restantes: salven lo que quede de su equipo y vuelvan a casa mientras todavía puedan, y concéntrense en defender sus propias fronteras”.

El tono de Azizi refleja la línea dura que domina en Teherán tras los últimos intercambios de fuego, en los que tanto Irán como Estados Unidos han multiplicado los ataques directos contra objetivos militares y energéticos del adversario en la región.