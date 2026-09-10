Gracias a Mamdani y Piker, el aniversario del 11-S sigue siendo especialmente relevante

10 de septiembre, 2026

Los neoyorquinos debaten si es apropiado o no que el alcalde Zohran Mamdani asista a las ceremonias conmemorativas del 25.º aniversario de los atentados terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Pero, al igual que ocurrió con su boicot al desfile anual de la ciudad "Día de Israel", la mayoría de los argumentos no da en el clavo.

La presencia de un político que ha animado a otros terroristas islamistas a lo largo de su carrera puede resultar molesta para muchas de las familias de las víctimas, así como para otros neoyorquinos y estadounidenses. Pero, al igual que no había forma de obligarle a rendir homenaje a Israel asistiendo al desfile anual en la ciudad de Nueva York, como alcalde, no se le puede impedir que asista a la ceremonia del 11-S. Así pues, quienes estén allí mientras se lean en voz alta los nombres de las 2.977 personas asesinadas en el World Trade Center, el Pentágono en Washington y en un campo de Shanksville (Pensilvania) por terroristas de Al Qaeda tendrán que soportar su presencia.

Eclipsado por Afganistán e Irak

Lo que importa de este alboroto va más allá de la indignación por la capacidad del alcalde radical para colarse en la ceremonia. En todo caso, el hecho de que la ciudad de Nueva York esté ahora gobernada por alguien que, aunque condena el terrorismo, ve a Estados Unidos y a Occidente desde una perspectiva no muy diferente a la de quienes cometieron los atentados del 11-S, es algo que debería considerarse totalmente relevante para el debate sobre un aniversario tan significativo.

El horror del ataque contra Estados Unidos hace 25 años es algo que los menores de 30 años no recuerdan. Incluso para muchos de nosotros que sí recordamos dónde estábamos aquella horrible mañana cuando oímos por primera vez la noticia de lo que estaba ocurriendo en el Bajo Manhattan, los recuerdos del 11-S están ahora más ligados a los acontecimientos posteriores.

Las largas, sangrientas y, en última instancia, desastrosas guerras que Estados Unidos libró en Afganistán e Irak se han convertido en el eje central de cualquier debate sobre las secuelas del 11-S o sobre lo que significó. De hecho, la ira por esos fracasos domina la memoria histórica de la presidencia de George W. Bush.

La creencia errónea de Bush de que podía rehacer Oriente Medio exportando la democracia occidental a naciones que no estaban preparadas para tal transición y ni siquiera la deseaban llevó a muchos estadounidenses a aceptar una visión distorsionada de lo que condujo a esos conflictos.

La idea de que los estadounidenses puedan dar la espalda al mundo —y así evitar malgastar tanta sangre y recursos en esfuerzos inútiles por imponer nuestros valores a otros pueblos— está profundamente arraigada en las tradiciones históricas del país. Estados Unidos siempre ha considerado que su defensa viene definida por los océanos y los continentes y, por lo tanto, se ha sentido seguro ignorando al resto del mundo. Las guerras en el extranjero, por no hablar de los fallidos experimentos de Bush en materia de construcción de naciones, son casi siempre impopulares y se describen fácilmente como impuestas al país en contra de su voluntad por quienes persiguen objetivos distintos a la seguridad estadounidense.

De hecho, el presidente Donald Trump y su toma del control del Partido Republicano formaron parte de este cambio radical en la política estadounidense, aunque eso habría sido inimaginable el 12 de septiembre de 2001. Se basó en gran medida en la convicción de que Bush y el resto de la cúpula del partido estaban más centrados en guerras inútiles en el extranjero, al tiempo que aplicaban políticas internas que empeoraban la vida de los estadounidenses de clase trabajadora.

No fue una "guerra contra el terrorismo"

Había mucho de erróneo en las políticas de Bush, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Pero en una cosa tenía razón.

La lección del 11-S fue que, en el siglo XXI, ya no era posible que los estadounidenses vivieran en un espléndido aislamiento frente a las amenazas extranjeras, especialmente las procedentes de Oriente Medio. Puede que la mayoría de los estadounidenses no estuvieran interesados en una ideología islamista centrada en una guerra perpetua contra Occidente; sin embargo, quienes defendían esa causa odiosa estaban y están muy interesados en esa perspectiva. Puede que Bush se equivocara al considerar acertado invertir tanto en los conflictos de Afganistán e Irak. Y al derrocar al despótico Saddam Hussein en Bagdad, acabó reforzando una amenaza aún más peligrosa para Occidente en el vecino Irán.

Bush denominó imprudentemente el conflicto "guerra contra el terrorismo", a pesar de que el enemigo era un movimiento islamista global y el terrorismo no era más que la táctica preferida del adversario. Se utilizara el nombre que se utilizara, no fue fruto de información errónea sobre los programas de armas de destrucción masiva de Sadam ni de una cruzada condenada al fracaso en pro de la democracia en los mundos musulmán y árabe. Fue el reconocimiento por parte de Occidente de que un gran número de musulmanes y árabes ya les estaban declarando la guerra antes del 11-S, y de que, en lugar de volver a dormirse en los laureles, los estadounidenses tenían que hacer algo al respecto.

Desesperado por conseguir apoyo internacional, especialmente de las naciones árabes cuyos gobiernos temían a los islamistas tanto como Washington, Bush hizo todo lo posible por evitar descripciones precisas de lo que estaba en juego. Le preocupaba igualmente que pudiera avivar los prejuicios contra los musulmanes estadounidenses inocentes.

Su ridícula y repetida insistencia en que el islam era una religión de paz hizo mucho más daño que bien —y no solo porque la idea de que hubo una reacción antimusulmana tras el 11-S fuera un mito sin ninguna prueba empírica que la respaldara—.

La guerra en la que los atentados del 11-S constituyeron un hito histórico no fue contra el "terrorismo". Fue y sigue siendo un choque de civilizaciones en el que los islamistas no son meros radicales destructivos, sino una fuerza global que busca la destrucción de la civilización occidental y de la democracia constitucional estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los líderes occidentales, tanto entonces como ahora, han seguido negándose a reconocer esta verdad básica.

La contraofensiva estadounidense tras el 11-S contra el islamismo no se limitó a las guerras fallidas en Afganistán e Irak. Al Qaeda, si bien no fue aniquilada por completo, sí quedó gravemente debilitada. Pero la obsesión del presidente Barack Obama por poner fin a las guerras de Bush le llevó a interpretar erróneamente lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio. La "Primavera Árabe" de 2010 y 2011 no fue —contrariamente a lo que entendían la Administración Obama y sus defensores en los principales medios de comunicación— un impulso hacia la democracia. Tenía su origen en el deseo de sustituir a autoritarios brutales por islamistas igualmente brutales. Y su apuesta por el apaciguamiento de Irán se basó en una interpretación errónea de los objetivos de este país. Irán no quería "reconciliarse con el mundo", como dijo Obama. Se trataba de un régimen terrorista islamista que llevaba en guerra con Estados Unidos desde 1979.

Malentendidos sobre el islamismo y sus aliados

El enemigo islamista de Occidente que se hizo notar el 11-S puede que no se denomine a sí mismo con el mismo nombre que utilizaban aquellos terroristas. Pero en sus diversas formas actuales, ya sea entre los musulmanes suníes que apoyaron al ISIS así como a Hamás y a los Hermanos Musulmanes, o en sus versiones chiítas encarnadas por el Gobierno iraní y sus auxiliares de Hezbolá, sigue estando tan en guerra con Estados Unidos como lo estaba hace un cuarto de siglo.

Parte de la confusión que sienten muchos estadounidenses se debe a su creencia errónea de que la guerra que Irán y sus aliados libran contra Israel no guarda, de alguna manera, relación con las fuerzas que los atacaron el 11 de septiembre. Esto se debe en gran medida a la propaganda islamista engañosa que, por un lado, ha demonizado a Israel mediante la difusión de calumnias sangrientas sobre un supuesto "genocidio" y, por otro, ha aprovechado ideas marxistas tóxicas que les han permitido presentar falsamente a los judíos y a su Estado como opresores "blancos".

Las ortodoxias de izquierda encarnadas en la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento —que han llegado a dominar el mundo académico, las artes y los medios de comunicación en los últimos años— han desempeñado un papel importante en la generalización y normalización del antisemitismo que subyace a estas mentiras. Pero estas creencias también han ocultado el vínculo directo entre los esfuerzos por destruir el Estado de Israel y la convicción islamista de que Occidente también debe ser derrocado.

Y por eso el ascenso de Mamdani, junto con el resto del movimiento "progresista" que parece estar a punto de hacerse con el control del Partido Demócrata, sigue siendo relevante para cualquier debate sobre el legado del 11-S.

Hasan Piker habla en nombre de muchos

El popular streamer musulmán de izquierdas Hasan Piker habló en nombre de muchos que compartían su odio hacia Israel y Occidente cuando afirmó que "Estados Unidos se merecía el 11-S."

Mamdani y el candidato demócrata al Senado por Míchigan el Dr. Abdul El-Sayed, que hizo campaña con Piker, pueden decir que no están de acuerdo con él en lo relativo al 11-S, pero lo hacen porque les conviene políticamente. Aun así, toda la mentalidad de los Socialistas Demócratas de América y sus aliados políticos considera a Estados Unidos una potencia imperialista, colonialista y racista que debe ser derrotada. De hecho, ese es precisamente el objetivo del sistema de creencias colonialista y colonizador que desea socavar el excepcionalismo estadounidense y las concepciones tradicionales de la civilización occidental tanto como anhela la extinción de Israel.

La incómoda verdad sobre el movimiento de izquierda interseccional que apoya a personas como Mamdani y El-Sayed es que, lo comprendan plenamente o no, comparten gran parte de la visión del mundo de quienes estuvieron detrás del 11-S. Las mismas ideas que movilizaron la Conferencia de las Naciones Unidas contra el racismo celebrada en 2001 en Durban (Sudáfrica), que buscaba el aislamiento internacional de Israel, están vinculadas a la noción de que Occidente es intrínsecamente malo.

Esto también está encontrando ahora, en cierta medida, eco en la derecha política.

Desde el 11-S, varios comentaristas políticos y podcasters de gran repercusión de la derecha han cedido al canto de sirena del aislacionismo. Como era de esperar, entre los principales exponentes de esa visión errónea del lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo, personas como el expresentador de Fox News Tucker Carlson se han convertido en defensores abiertos de Irán, Catar y los partidarios estadounidenses de los Hermanos Musulmanes. Muchos de sus seguidores, y los de voces aún más extremas como la de la teórica de la conspiración Candace Owens y el groyper neonazi Nick Fuentes, quizá prefieran achacar todos los males del mundo al chivo expiatorio tradicional de Occidente: los judíos. Pero tanto ellos como quienes, en la izquierda, se hacen eco de tales opiniones, no se dan cuenta de que todos se han convertido en víctimas de quienes comparten los objetivos y el sistema de creencias de los terroristas del 11-S.

Esto —y no el hecho de que, como The Wall Street Journal informó, Mamdani le regaló el bolígrafo con el que firmó la proclamación municipal anual del 11-S a su asesor jurídico jefe, Ramzi Kassem, quien anteriormente representó a clientes terroristas de Al-Qaeda—, es la razón por la que deberíamos estar indignados por su presencia en las ceremonias del 25.º aniversario.

Lo que debería preocuparnos no es quién acude a las ceremonias del 11-S. Es que una parte considerable de la opinión pública estadounidense ha caído ahora bajo la influencia de quienes también odian a Estados Unidos y a Occidente por algunas de las mismas razones que motivaron los asesinatos de casi 3.000 estadounidenses.

Por eso, aunque ocurrió hace mucho tiempo y ha quedado eclipsado por acontecimientos posteriores, aquel ataque contra Estados Unidos y la visión del mundo de quienes lo perpetraron forman parte, en gran medida, de nuestra política contemporánea.

Los estadounidenses deben tomar conciencia de que, al contrario de cómo recuerdan el 11-S gran parte de los medios de comunicación y la clase política, aquel día oscuro formaba parte de una guerra generacional "eterna" que ni los políticos de derecha ni los de izquierda pueden hacer desaparecer con sus deseos.

El conflicto se libra entre dos civilizaciones que no pueden coexistir pacíficamente. La alianza rojo-verde entre marxistas e islamistas quizá quiera ocultar esta verdad, al igual que algunos de sus aliados antisemitas de la derecha. Pero por mucho que deseemos que no sea así, los estadounidenses deben seguir librando la guerra contra el islamismo, y contra quienes lo defienden y lo justifican. Para ello será necesario saber discernir en qué frentes hay que mantenerse firmes y en cuáles no, tal y como ilustraron los fracasos de Bush. Sin embargo, si no lo hacen, tarde o temprano, sus enemigos les recordarán por qué la violencia que se dirigió contra ellos el 11 de septiembre no es un recuerdo histórico, sino una realidad actual.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS. Síguelo en: es redactor jefe de JNS. Síguelo en: @jonathans_tobin.

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