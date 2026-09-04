El pacto entre Estados Unidos y GE Vernova busca estabilizar el deteriorado sistema eléctrico venezolano en menos de un año

El secretario de Energía Chris Wright y la presidenta del régimen interino Delcy Rodríguez, esta semana en el Palacio de Miraflores, en Caracas.Juan BARRETO / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de septiembre, 2026

El acuerdo alcanzado y firmado esta semana entre el gobierno de Estados Unidos y la firma de equipamiento y servicios energéticos GE Vernova tiene el objetivo de estabilizar el deteriorado sistema eléctrico de Venezuela en un plazo de seis a doce meses, según reportó la agencia Reuters, a partir de declaraciones del secretario de Energía, Chris Wright.

La estrategia contempla una intervención inmediata enfocada en recuperar la infraestructura existente sobre el terreno para restablecer la operatividad y ampliar las horas de servicio continuo a la población.

Rehabilitación urgente del Guri y metas de generación

Entre las prioridades operativas destaca la rehabilitación de la Central Hidroeléctrica del Guri, una infraestructura construida en la década de 1960 que, según detalló Wright, opera actualmente a tan solo la mitad de su capacidad diseñada debido al severo deterioro de sus turbinas y líneas de transmisión.

De acuerdo con estimaciones de la Casa Blanca difundidas por la agencia de noticias, el proyecto trazado con GE Vernova busca incorporar un gigavatio de nueva energía en los primeros 24 meses, seguido de cinco gigavatios adicionales a lo largo de los cuatro años posteriores.

El pacto se formalizó en Caracas durante un acto encabezado por la presidenta del régimen interino Delcy Rodríguez y el propio Wright, en el que se suscribieron compromisos con varias compañías para reactivar proyectos energéticos.

La firma del acuerdo coincide con un contexto crítico para la infraestructura local, marcada por llamados racionamientos preventivos ante la desidia con la que el chavismo ha operado el sistema eléctrico por más de 20 años.

Cuestionamientos sobre la estabilidad institucional y de inversión

Pese a los anuncios de la administración estadounidense sobre el despliegue corporativo, la líder opositora María Corina Machado advirtió en un mensaje difundido este jueves que la atracción y permanencia de capitales privados en el país exige un marco de seguridad jurídica.

Machado subrayó que solo un "gobierno serio y democrático" puede ofrecer las garantías indispensables y la estabilidad a largo plazo que requieren los inversionistas internacionales para operar en el sector energético venezolano.