El ICE solicita multas de más de 470.000 dólares a un abogado por presunto fraude en solicitudes de asilo

Publicado por Diane Hernández 31 de julio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca imponer una multa civil de más de 470.000 dólares contra un abogado de inmigración acusado de presentar solicitudes de asilo presuntamente fraudulentas en nombre de sus clientes.

Según un comunicado oficial difundido este 30 de julio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), división de ICE, emitió el pasado 28 de julio una Notificación de Intención de Multa contra el abogado Suraj Raj Singh, quien ejerce a nivel nacional y representa principalmente a inmigrantes de origen indio en procesos de asilo ante los tribunales de inmigración.

ICE alega que presentó documentos con relatos prácticamente idénticos

De acuerdo con el DHS, Singh habría respaldado numerosas solicitudes de asilo mediante declaraciones que contenían un lenguaje y una narrativa "idénticos o casi idénticos", incluyendo los mismos hechos y detalles sobre la supuesta persecución sufrida por los solicitantes.

La investigación señala que la notificación comprende 54 casos migratorios, en los que el abogado presuntamente preparó y presentó 118 documentos fraudulentos.

ICE solicita imponer la multa máxima permitida por la ley, que asciende a 470.584 dólares.

DHS: el fraude en el asilo afecta la seguridad y el sistema migratorio

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, afirmó que este tipo de prácticas perjudica tanto al sistema migratorio como a la seguridad nacional.

"Las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, debilitan nuestro sistema de inmigración y retrasan la expulsión de inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes", declaró Percival.

El funcionario añadió que la Administración del presidente Donald Trump y la secretaria del DHS, Markwayne Mullin, continuarán tomando medidas contra quienes, según el Gobierno, abusen del sistema migratorio.

"ICE exige una multa de más de 470.000 dólares al abogado Suraj Raj Singh. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, exigiremos responsabilidades a abogados como este y pondremos fin a la práctica de defraudar y abusar de nuestro sistema de inmigración", afirmó.