Fin de una era en Apple: Tim Cook deja el cargo de CEO tras elevar la valoración de la empresa a niveles récord

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de abril, 2026

En un movimiento estratégico que busca consolidar su liderazgo tecnológico y financiero, Apple anunció este lunes una transición de mando en la cúpula de la empresa.

Tim Cook, quien ha liderado la gigante de Cupertino desde 2011, dejará el cargo de CEO para convertirse en el nuevo presidente ejecutivo de la junta directiva. Su sucesor será John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, quien asumirá la dirección ejecutiva a partir del 1 de septiembre de 2026.

La transición, aprobada por unanimidad por la junta directiva, es el resultado de un proceso de planificación de sucesión a largo plazo. Cook, que se mantendrá al frente durante el verano para facilitar el traspaso, se enfocará en su nuevo rol en la relación con legisladores y actores políticos a nivel global, un área crítica para la defensa de los intereses de la compañía en el actual clima regulatorio.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria”, afirmó Cook en el comunicado oficial.

Respecto a su sucesor, destacó el perfil técnico y la trayectoria de Ternus: “John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son ya demasiado numerosas para contarlas, y es sin duda la persona adecuada para liderar a Apple hacia el futuro”.

Una transición basada en la ingeniería y el mérito

John Ternus, quien se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001, representa una apuesta por la excelencia técnica y la meritocracia interna. Durante su carrera, ha sido pieza fundamental en el desarrollo de productos icónicos como el iPad, los AirPods y la exitosa transición hacia los procesadores Apple Silicon, lo que permitió a la empresa ganar soberanía tecnológica frente a competidores extranjeros.

Ternus expresó su compromiso con la visión original de la empresa, distanciándose de distracciones ideológicas y centrándose en la misión de crear productos superiores:

“Me siento honrado de asumir este papel y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar especial durante medio siglo”, declaró el futuro CEO. Además, añadió: “Habiendo pasado casi toda mi carrera en Apple, he tenido la suerte de haber trabajado bajo las órdenes de Steve Jobs y de haber tenido a Tim Cook como mi mentor”.

Arthur Levinson, quien ha presidido la junta de forma no ejecutiva durante los últimos 15 años, pasará a ser el director independiente principal. Levinson calificó el liderazgo de Cook como "sin precedentes" y subrayó que Ternus posee el "profundo conocimiento técnico" necesario para el futuro de la firma.

El legado financiero de la era Cook: de 350.000 millones a 4 billones de dólares

Bajo la gestión de Tim Cook, Apple experimentó una expansión financiera sin parangón en la historia del mercado estadounidense. La capitalización de mercado de la empresa pasó de aproximadamente 350.000 millones de dólares en 2011 a alcanzar los 4 billones de dólares, lo que representa un incremento superior al 1.000%.

Este crecimiento se vio impulsado no solo por la diversificación de hardware, con el Apple Watch y los servicios de salud, sino por una agresiva estrategia en el sector de servicios —que hoy factura más de 100.000 millones de dólares anuales— y una expansión en mercados emergentes.

La salida de Cook del cargo operativo principal ocurre en un momento en que la empresa ha reforzado su cadena de suministro y ha lanzado productos como el iPhone 17 Pro y la MacBook Neo, consolidando su dominio en el mercado.

A partir de septiembre, el enfoque de Cook como presidente ejecutivo será vital para navegar las tensiones geopolíticas y asegurar que la innovación estadounidense siga liderando el sector tecnológico sin las ataduras de las crecientes presiones burocráticas internacionales.