Artemis II avanza hacia la Luna con récords históricos y un inodoro averiado

Una transmisión en vivo de la NASA, muestra a los astronautas de la misión Artemis II AFP/ NASA

Publicado por Diane Hernández 5 de abril, 2026

La histórica misión Artemis II de la NASA continúa su camino hacia la Luna, marcando el regreso de la humanidad al satélite natural tras más de 53 años desde el programa Apolo. La tripulación —compuesta por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen— ha recorrido más de la mitad del trayecto y se prepara para un sobrevuelo lunar que podría establecer un nuevo récord de distancia para la humanidad, superando el antiguo récord del Apolo 13.

"La Tierra es bastante pequeña, y la Luna sin duda está creciendo", informó el piloto Victor Glover durante la transmisión en directo desde la nave Orion Integrity, según la NASA.

Una hazaña histórica… con contratiempos

La misión, que combina exploración científica y pruebas técnicas, ha registrado un problema recurrente: el inodoro de la nave sigue presentando fallos intermitentes desde el despegue del 1 de abril. Según la NASA, los ingenieros sospechan que la tubería podría estar parcialmente bloqueada por hielo, impidiendo el drenaje completo de la orina. Mientras se realiza la investigación, los astronautas utilizan bolsas de reserva para las necesidades fisiológicas.

"Los baños y aseos espaciales son algo que todo el mundo puede entender… siempre suponen un reto", explicó Debbie Korth, subdirectora del programa Orion, en un reporte que citó la AP.

El presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt, aseguró que los astronautas están bien y entrenados para manejar la situación: "Está en buen estado ahora mismo, pero nos gustaría que funcionara al 100%".

Exploración lunar sin precedentes

A bordo de Orion, la tripulación ha comenzado a documentar la cara oculta de la Luna, fotografiando y analizando características geológicas que nunca antes habían sido vistas por ojos humanos, incluyendo antiguos flujos de lava y cráteres de impacto. La distancia máxima de sobrevuelo será de aproximadamente 6.400 kilómetros, mucho más cerca que los vuelos del Apolo que orbitaban a 110 kilómetros, lo que permitirá a los astronautas observar la superficie lunar completa, incluyendo ambos polos.

Durante el día 4 de la misión, la astronauta Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen realizaron una demostración de pilotaje manual, probando distintos modos de propulsión y grados de libertad de la nave, mientras que Wiseman y Glover repetirán la prueba el 9 de abril para proporcionar más datos a los equipos en tierra, refirió la NASA en un informe.

"Anoche pudimos ver por primera vez la cara oculta de la Luna, y fue sencillamente espectacular”, dijo Koch durante una entrevista en directo desde la nave con la Agencia.