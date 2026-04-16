Google lanza la app Gemini en dispositivos macOs tras aliarse con Apple

Publicado por Alejandro Baños 16 de abril, 2026

Google y Apple lanzaron la aplicación de Gemini para el sistema operativo macOs. Un movimiento que deriva de una alianza entre dos de los gigantes tecnológicos y que redefine la competencia existente por el dominio en el sector de la inteligencia artificial (IA).

Desde este miércoles, la aplicación Gemini ya está disponible en dispositivos con sistema macOs. A través de un comunicado, Google indicó que los usuarios podrán usar la herramienta de manera gratuita.

Además, informó sobre cómo puede utilizarla: mediante un atajo en el teclado de la computadora.

"Hoy lanzamos la aplicación Gemini para macOS como una experiencia de escritorio nativa, diseñada para integrarse perfectamente en tu entorno de trabajo. Siempre está a solo un atajo de teclado de distancia, para que puedas obtener rápidamente la ayuda que necesitas sin perder la concentración", informó Google en su comunicado.

"Puedes abrir Gemini desde cualquier lugar de tu Mac con un atajo rápido (Opción + Espacio) para obtener ayuda al instante, sin tener que cambiar de pestaña", agregó el gigante tecnológico.

Google matizó que la aplicación "está disponible para todos los usuarios de Gemini 1 en las versiones 15 y superiores de macOS".