Gemini 3: Google avanza en la reñida carrera de la IA

Publicado por Alejandro Baños 18 de noviembre, 2025

Con el objetivo de liderar la reñida carrera de la inteligencia artificial (IA), Google presentó este martes la nueva versión de una de sus principales herramientas, Gemini 3.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, el gigante tecnológico definió Gemini 3 como el "modelo más inteligente que le ayuda a hacer realidad cualquier idea". Un recurso que ayuda a los usuarios a "aprender, construir y planificar cualquier cosa".

"Hace casi dos años iniciamos la era Gemini, uno de los mayores proyectos científicos y de producto que hemos emprendido como empresa. Desde entonces, ha sido increíble ver lo mucho que le gusta a la gente", señaló Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, Inc. -matriz de Google-.

Tras haber lanzado, en cada momento, las primeras versiones de la herramienta, Pichai afirmó que Gemini 3 es un modelo "más inteligente, que combina todas las capacidades de Gemini para que puedas dar vida a cualquier idea".

El director ejecutivo de Alphabet, Inc., también mencionó que Gemini "supera los 650 millones de usuarios al mes" y que "más del 70 % de nuestros clientes de Cloud" usan la herramienta de IA.

También especificó que más de 2.000 millones de personas acceden a Gemini a través del motor de búsqueda.

Gemini 3 fue promocionada por Google como el "mejor modelo del mundo" para interpretar y procesar datos de texto, imágenes, audio y vídeo, además de ser un potente "agente" digital capaz de crear aplicaciones a demanda.

Con la renovación de su recurso, Google continúa peleando por liderar la carrera de la inteligencia artificial, en la que también están compitiendo otras compañías como OpenAI (ChatGPT), Meta Platforms (Llama) o Microsoft (Microsoft Copilot) o Anthropic (Claude AI).