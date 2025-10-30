Una falla global de Microsoft Azure provocó la caída de varios portales y páginas web

Publicado por Williams Perdomo 30 de octubre, 2025

La plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft, que sustenta gran parte de internet, informó de que se registró una falla en algunos de sus servicios. Por la situación se vieron afectados los sitios web de Heathrow, NatWest y Minecraft.

Posteriormente, el miércoles por la noche, se detalló que los sitios volvieron a estar operativos el miércoles por la noche tras experimentar problemas en medio de la interrupción global de Microsoft.

"Entre las 19:43 UTC y las 23:59 UTC del 9 de octubre de 2025, los clientes pudieron haber experimentado problemas de disponibilidad y fallos al cargar contenido en Azure Portal y otros portales de administración de Microsoft", explicó Microsoft en un informe.

En ese sentido, al compañía indicó que durante el incidente aproximadamente el 45% de los clientes que utilizaban los portales de administración experimentaron algún tipo de impacto, alcanzando la tasa de fallos su punto máximo alrededor de las 20:54 UTC.

"Posteriormente, la disponibilidad mejoró en general al intentar cargar contenido. Cabe destacar que la administración de servicios mediante métodos programáticos (como PowerShell o la API REST) y la disponibilidad de recursos no se vieron afectadas", resaltó la empresa.

Además, medios de comunicación como BBC Mundo informaron de que en el Reino Unido, otros sitios web que también se vieron afectados incluyen el supermercado Asda, M&S y el operador de telefonía O2. En Estados Unidos, se informaron dificultades para acceder a las páginas web de la cadena de cafeterías Starbucks y del minorista Kroger.