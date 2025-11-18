Publicado por Williams Perdomo 18 de noviembre, 2025

La empresa Cloudflare, especializada en proteger y gestionar los sitios web, registró una caída global afectando el servicio de varias páginas y sus aplicaciones. La información fue confirmada por la compañía.

"Cloudflare está experimentando una degradación interna del servicio. Algunos servicios podrían verse afectados de forma intermitente. Estamos trabajando para restablecer el servicio. Les mantendremos informados en cuanto podamos solucionar el problema", escribió la empresa en su página oficial.

La empresa detalló en una actualizando que está revisando qué servicios se recuperan, "pero los clientes pueden seguir observando tasas de error superiores a lo normal mientras continuamos con las labores de corrección".

De acuerdo con los reportes, varios servicios en línea se vieron afectados por los problemas de Cloudflare. Entre ellos se encuentran las páginas de sitios como X (anteriormente Twitter) y el juego en línea League of Legends.

Además, se supo que Spotify, Amazon y OpenAI también sufrieron interrupciones, según informó DownDetector, un rastreador de interrupciones en línea.