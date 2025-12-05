Una nueva caída del proveedor Cloudflare afecta brevemente una parte de Internet
Un mensaje de error que mencionaba Cloudflare aparecía cuando se intentaba ir a Truth Social y a otras webs, como la plataforma de diseño gráfico Canva, hasta aproximadamente las 09H30 GMT.
Varias plataformas en línea, incluida la red Truth Social del presidente Donald Trump, estuvieron brevemente fuera de servicio el viernes, debido a un problema identificado por el proveedor digital Cloudflare.
"Somos conscientes del problema que está afectando a la disponibilidad de la red de Cloudflare", publicó el director tecnológico de la empresa, Dane Knecht, en la red social X a las 09:20 GMT, añadiendo que la causa "no era un ataque".
We are aware of the issue impacting the availability of Cloudflare’s network. It was not an attack; root cause was disabling some logging to help mitigate this week’s React CVE.— Dane Knecht 🦭 (@dok2001) December 5, 2025
Will share full details in a blog post today. Sites should be back online now, but I understand the…
En la mañana, numerosos internautas señalaron en X problemas de conexión en varios sitios.
Cloudflare es una plataforma que proporciona servicios de seguridad, gestión y optimización del tráfico para sitios web y aplicaciones.
La compañía asegura que gestiona cerca del 20% del tráfico de internet mundial.
A mediados de noviembre, sus servicios ya se vieron afectados por una avería importante que dejó sin acceso a numerosos sitios durante varias horas.