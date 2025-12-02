OpenAI declara el "código rojo" ante la fuerte competencia a ChatGPT

Publicado por Víctor Mendoza 2 de diciembre, 2025

(AFP) El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró el "código rojo" en la empresa para enfrentar la fuerte competencia que otras gigantes tecnológicas suponen para ChatGPT, en particular Google, informaron medios estadounidenses.

En un memorándum enviado el lunes, Altman dijo a sus trabajadores que la empresa atraviesa "un momento crítico para ChatGPT" y que se deben orientar recursos para hacer frente a la nueva competencia a su chatbot, indicaron reportes de prensa.

La situación implica que otros proyectos sean aplazados, inclusive un plan para introducir publicidad en el chatbot, afirmó el CEO.

Según el documento difundido por The Information y The Wall Street Journal, Altman dijo que "código rojo" significa que OpenAI también puede retrasar el avance de otros productos como los agentes con inteligencia artificial (IA) para automatizar tareas relacionadas con las compras y la salud.

Con una valoración de medio billón de dólares, OpenAI es la empresa privada más valiosa del mundo.

Google lanzó en noviembre una nueva versión de su chatbot Gemini, luego de haber quedado rezagado en el mercado cuando se lanzó ChatGPT hace tres años.